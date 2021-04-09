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- Cuma namazı bugün saat kaçta? 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri
Cuma namazı bugün saat kaçta? 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri
- Haber Merkezi
- 09.04.2021 - 09:27
Koronavirüs kuralları çerçevesinde Cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini araştırıyor.
9 Nisan Cuma namazı saat kaçta? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınacak olan Cuma namazında, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Kişiler, yaşadıkları ilin 9 Nisan Cuma namazı saatine riayet edecek.
Peki bugünkü Cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre namaz saatleri..
9 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ
- İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:11
- ANKARA CUMA SAATİ: 12.55
- İZMİR CUMA SAATİ: 13:18
- BURSA CUMA SAATİ: 13:10
- ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13:05
- GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:37
- ADANA CUMA SAATİ 12:45
- ANTALYA CUMA SAATİ 13:04
İLLERE CUMA NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET
CUMA NAMAZININ ÖNEMİ
Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."
Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”