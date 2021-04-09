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    Cuma namazı bugün saat kaçta? 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri

    İstanbul ve diğer illerde bugün Cuma namazı ibadetini yerine getirmek isteyenler, Cuma namazı saati hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak?
    • Haber Merkezi
    • 09.04.2021 - 09:27
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    Cuma namazı bugün saat kaçta? 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri

    Koronavirüs kuralları çerçevesinde Cuma namazı kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar cuma namazı saatini araştırıyor.

    9 Nisan Cuma namazı saat kaçta? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor.

    Cuma hutbesinin okunmasının ardından kılınacak olan Cuma namazında, sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Kişiler, yaşadıkları ilin 9 Nisan Cuma namazı saatine riayet edecek.

    Peki bugünkü Cuma namazı saat kaçta? İşte illere göre namaz saatleri..

    9 NİSAN CUMA NAMAZI SAATLERİ

    • İSTANBUL CUMA SAATİ: 13:11
    • ANKARA CUMA SAATİ: 12.55
    • İZMİR CUMA SAATİ: 13:18
    • BURSA CUMA SAATİ: 13:10
    • ESKİŞEHİR CUMA SAATİ 13:05
    • GAZİANTEP CUMA SAATİ 12:37
    • ADANA CUMA SAATİ 12:45
    • ANTALYA CUMA SAATİ 13:04

    İLLERE CUMA NAMAZ VAKİTLERİ DİYANET

     

    Cuma namazı bugün saat kaçta? 9 Nisan 2021 il il Cuma namazı saatleri #1

    CUMA NAMAZININ ÖNEMİ

    Cuma günü çok değerli ve mübarek bir gündür. Cuma namazı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır: "Âdem o gün yaratıldı, o gün cennetten yere indirildi, o gün tövbesi kabul edildi ve o gün vefat etti, kıyamet günü de o gün kopacaktır. İns ve cinden başka hiçbir yaratık yoktur ki, tan yeri ağardıktan gün doğuncaya kadar ­kıyamet belki bu gün kopar korkusu ile­ kulak kabartmasın. Bir de o günün içinde bir saat vardır ki, bir Müslüman kul, o vakte denk gelip, o esnada namaz kılıp Allah Teâlâ Hazretleri'nden bir hacetini dilerse, onu Allah Teala muhakkak ona verir."

    Cuma suresinde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alış verişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.”

     

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