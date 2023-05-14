Cumhurbaşkanı adayları nerede oy kullanacak? İşte liderlerin oy kullanacakları okullar.. Cumhurbaşkanı adaylarının nerede oy kullanacakları merak uyandırdı. İşte adayların oy kullanacakları yerler..

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi sabah 08:00 itibariyle başladı.

Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışıyor.

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı adaylarının hangi okullarda oy kullanacağını merak ediyor.

Peki hangi lider nerede oy kullanacak? İşte adayların oy kullanacakları okullar..

Liderlerin oyunu nerede kullanacağı belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı adaylarının oy kullanacakları yerler;

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İstanbul Üsküdar’daki Saffet Çebi İlkokulu’nda

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Ankara Çukurambar’daki Arjantin İlkokulu’nda

Ata İttifakı Adayı Sinan Oğan: Ankara'da Kocatepe Mimar Kemal Anadolu Lisesi'nde

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Ankara’daki Yaşamkent Şener Çakmak Anadolu Lisesi'nde oy kullanacak..