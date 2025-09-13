Abone ol: Google News

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi.

Yayınlama Tarihi: 13.09.2025 09:09
Siyaset camiasını üzen haber...

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Kılıç'ın vefatını Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Cemil Ertem, X hesabından duyurdu.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Ertem paylaşımında, "Değerli mesai arkadaşımız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç‘ı kaybettik.

Çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.

METİN YAZARI OLARAK ÇALIŞIYORDU

Öte yandan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma metin yazarı olarak da görev alıyordu.

