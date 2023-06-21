Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konutuna ziyarette bulundu.

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Türkiye'de seçimlerin ardından Ankara'da yoğunluk devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde AK Parti Parti'nin ilk grup toplantısında seçim çalışmalarına dair konulara değindi.

Grup toplantısının ardından ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşmek için MHP Genel Başkanı'nın konutuna geldi.

İki liderin görüşmesi başladı.

Seçimin ardından ikinci toplantı

İkili, seçimin ardından Beştepe'de görüşmüştü.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni kurulacak kabine ve isimler konusunda Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli ile istişarelerde bulunduğu öğrenildi.

Görüşme yaklaşık 45 dakika sürmüştü.

Görüşmeye dair beklentiler

Görüşmede öncelikle, Cumhur İttifakı'nın yeni dönemde atacağı adımların ele alınması bekleniyor.