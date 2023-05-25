Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs sonrasında algı balonları söndü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabında 21 yılda yapılan siyasi çalışmaları hatırlatarak 14 Mayıs'ta algı balonlarının söndüğünü 5 madde ve 7 cevapla anlattı.

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Türkiye 28 Mayıs'ta yeniden sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birinci turda heyecanlı devam eden süreç ikinci turda da devam ediyor.

Bu kapsamda adayların ve partililerin sahada çalışmaları sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında vatandaşlara mesaj veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak sosyal medya hesabında 14 Mayıs seçimlerinden önce propangadaların ve algı balonlarının söndüğünü 5 maddede ifade etti.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Ülkemizin içinde bulunduğu seçim süreci sayısız hakikatin anlaşılmasına vesile oldu.



14 Mayıs’ta sandıkta Türk demokrasisinin gücünü görmekle kalmadık, aynı zamanda “algı balonlarının” sönmesine de şahitlik ettik.



Peki, neydi bunlar?

Algı balonları söndü

Türkiye’ye atılan “diktatörlük” iftiralarıydı.



Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını bile sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarıydı.



Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi psikolojik harekâtlardı.



Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlardı.



CHP Genel Başkanı ve şürekâsının körüklediği korku siyasetiydi.



İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları boşa çıkardık.



Diktatörlük iddialarının tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik.



Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini gösterdik.



Türk Milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik.



Yalan, iftira ve korku siyasetiyle seçim kazanılamayacağını gösterdik.



Nefret söylemleriyle milletin gönlüne girilemeyeceğini gösterdik.



Siyasi ikbal uğruna bölücüler ve FETÖ’cülerle yol yürünemeyeceğini gösterdik.



Daha pek çok gerçeğin yanı sıra demokrasimizin son 21 yılda ulaştığı olgunluk seviyesini ve milletimizin ferasetini tüm dünyaya bir kez daha gösterdik.

"85 milyon hep beraber başardık"