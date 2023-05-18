Cumhurbaşkanı Erdoğan: 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için güvencemiz Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı'nda telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir” dedi.

AA

Türkiye, tarihi bir seçimi geride bıraktı, şimdi ikinci turu bekliyor...

Milletin kararıyla Cumhur İttifakı'nın önde bitirdiği seçim sonrası iktidar kolları yeniden sıvadı...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla teşkilatlar harekete geçti, planlamalar yapıldı.

Bugün Kayseri'de Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı vardı.

Kayseri, Konya, Adana, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat'tan gelen 150 belediye başkanı ve 9 il genel meclisi başkanının katılımıyla düzenlenen toplantıda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de hazır bulundu.

"27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemiz"

Toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla bağlandı, 14 Mayıs seçimlerinde gösterilen gayret ve fedakarlık için teşekkür etti.

Cumhur İttifakı'nın meclis çoğunluğunu almasının önemini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

İşin bu tarafını başarıyla tamamladık. Şimdi önümüzde ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı Seçimi'ni tamamlamak var. Milletimizin 14 Mayıs'ta bize gösterdiği teveccüh ve sandıkta verdiği 27 milyonun üzerindeki rekor oy, ikinci tur için en büyük güvencemizdir. Ancak bunun için önce bu oyun firesiz bir şekilde 28 Mayıs'ta sandığa taşınmasını sağlamamız gerekiyor. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız şarttır. Muhalefet tarafının çırpınışları aradaki farkı kapatmaya yetmeyecektir.

"En küçük bir eksiye, gediğe, rehavete yer vermeyin"

Diğer adaylara oy verenlerden de mümkün olan en yüksek desteği almak için gece gündüz çalışmaları gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti: