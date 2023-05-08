Cumhurbaşkanı Erdoğan 45 bin öğretmen atamasını gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki tek seferde en büyük atama törenine katılarak atamaların büyük oranda deprem bölgesine yapıldığını ifade etti.

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Türkiye tarihi anlara tanıklık etmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 103 branşta 45 bin öğretmenin ataması yapıldı.

Tek seferde en yüksek sayıda yapılan 45 bin öğretmenin atamasıyla tarihi ana tanıklık eden Haliç Kongre Merkezi'nde tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "45 bin Öğretmen Atama Programı'nda" konuştu.

Erdoğan konuşmalarında, "Atamaların yüzde 65'ini biz yaptık. 45 bin öğretmenin büyük çoğunluğu deprem bölgesine atanacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

Bugün sizlerin de katılımıyla eğitim ordumuzu daha da güçlendiriyoruz. Ülkemizde 2002 yılında yaklaşık 500 bin öğretmenimiz vardı. Artık bu sayı 1 milyon 200 bine ulaştı. Palavrayla bu iş olmuyor.



Tarihinde ne kadar öğretmen atadınız, bunları söyleyin. Şu andaki mevcudun yüzde 75’inden fazlasını biz atadık. Sizlerle birlikte yapılan öğretmen ataması 800 bini buluyor.



Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atanacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek.

"650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz"

Geride bıraktığımız 3 ayda deprem bölgesi için çok önemli adımlar attık. Enkazları tamamen kaldırdık. 837 bin çadırın yanı sıra 100 bin konteynerin kurulumunu tamamladık.



142 bin konutun ve köy evinin inşa sürecini başlatırken 59 binini de temelini attık. 319 bini bir sene içinde olmak üzere 650 bin konutu yapıp teslim edeceğiz.

"Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11’ken yüzde 90’a yükselttik"

2002’de ilk göreve geldiğimizde eğitimi önceliklerimizin en başına yerleştireceğiz demiştik. 21 yıllık süre zarfında ekonomik şartlar ne olursa olsun bu sözümüze sadık kaldık.



Hazırladığımız bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdık. Altyapı eksikleri giderilmeden kalitenin yakalanamayacağı gerçeğiyle tarihi nitelikte pek çok adım attık. Toplam eğitim bütçemizi 6501 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık.



Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını; ilk öğretimde 28’den 15’e, ortaöğretimde 18’den 13’e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin 44’ü okula gidebiliyorken bugün 99’u okula gidiyor. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11’ken yüzde 90’a yükselttik.

"5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz"

Orta öğretimde 100 kız evladımızın 39’u okula erişiyordu, bugün 95’i okula erişiyor. Atıl kalan köy okullarımızı tekrar milletimizin hizmetine sunuyoruz. Sadece bir yıl içinde 2 bin 670 köy yaşam merkezi açarak bu alanda çok önemli bir dönüşümü başlattık.



Bu yıl 10 hanenin üzerindeki tüm köylerimizin okullarını yaşam merkezi olarak hizmete açmayı planlıyoruz. Her öğrencimizin kitaplarını ücretsiz veriyor, 5 milyon evladımıza günlük yemek sağlıyoruz.

"Türkiye Yüzyılı’nı da eğitim yüzyılı haline dönüştüreceğiz"