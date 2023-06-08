Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Millet Bahçesi'nin açılışını yaptı Türkiye'nin çehresini değiştiren 9 millet bahçesi daha hayata geçirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldığı açılış töreninde yeşil kalkınma devrimine dikkat çekti.

ensonhaber.com

Yurt genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yeni millet bahçeleri yapılıyor.

"Yeşil Kalkınma Devrimi" çerçevesinde hayata geçirilen millet bahçeleri, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

Vatandaşlara ve şehirlere nefes aldıran millet bahçesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde harekete geçildi.

Türkiye Çevre Haftası’nda da bu projeye dikkat çekiliyor. Öyle ki 9 ilde 9 Millet Bahçesi daha hayata geçirildi.

Millet bahçelerinin kazandırıldığı iller şu şekilde:

-Sivas Sarkışla Millet Bahçesi

-Bursa Harmancık Millet Bahçesi

-Giresun Bulancak Millet Bahçesi

-Adana Aladağ C Tipi Mesire Alanı

-Afyonkarahisar Şuhut Millet Bahçesi

-Bolu Gerede Esentepe Millet Bahçesi

-Erzincan Tercan Millet Bahçesi

-Düzce Cumayeri Millet Bahçesi

-Adıyaman Millet Bahçesi

"Sosyal ihtiyaçları karşılıyoruz"

Bugün düzenlenen açılış törenine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Adıyaman Millet Bahçesi 505 bin metrekare, Afyon 125 bin, Adana Aladağ 200 bin, Sivas 158 bin, Erzincan Tercan 52 bin metrekare olmak üzere 1 m 466 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Millet bahçelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Her biri, yeşil alanları, tesisleri ve sundukları imkanlarla göz kamaştıran projelerdir. İnsanımızın nefes alabileceği yeşil alanlar kazandırmakla kalmıyor gençlerden çalışanlara kadar sosyal ihtiyaçları da karşılıyoruz. Vatandaşlarımız burada dinleniyor. Evlatlarımız burada sosyalleşiyor. Her yaş grubundan insanımız burada spor yaparak sağlıklı hayata kavuşuyor.

"137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor"

Millet bahçelerimizin tamamı afetlerde toplanma alanı olarak hizmet vermekte. Çevre ve şehircilikte attığımız her adımın bu süreçte ciddi faydasını gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılında 81 ilde 81 milyon metrekare yeşil alan kazandırmanın ehemmiyeti anlaşılmış oldu. Millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncelledik. 21 buçuk milyon metrekare büyüklüğündeki millet bahçelerimizi hizmete aldık. 137 millet bahçemizin yapımı devam ediyor. İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi dünyanın en gözde parkları arasında yer alacak. Murat Kurum Bey'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum, Mehmet Bey ile süreci devam ettireceğiz. Büyük İstanbul Mitingimizi de Atatürk Havalimanı'nda yaptık. 500 millet bahçemizin tamamını bitince 81 vilayetimizin çehresi değişecek.

"Çevre bilincinin kök salması için yoğun çaba harcıyoruz"

Bizim dünya görüşümüzün özünde tabiatı ve kainatı emanet olarak görmek vardır. Gökyüzü bize emanet, denizler bize emanet, toprak bize emanet. Hayatımızı devam ettirdiğimiz hava bize emanettir. Emanetin sahibi önce Rabbimiz sonra gelecek nesillerdir. Çevre bilincinin kök salması için yoğun çaba harcıyoruz. Bu seneki çevre haftasının temasını temiz dünya temiz deniz olarak belirledik. 5 sene önce başlattığımız sıfır atık hareketinin temel hedefi plastik atığının önüne geçmektir. Ülkemiz genelinde 160 bin bina ve yerleşkeye sıfır atık sistemi kurduk. Geri kazanım oranımızı yüzde 30 üzerine çıkardık. Çevreyi korumakla kalmayıp sonraki nesillere güzelleştirerek teslim edeceğiz.

"60 milyon fidanı vatan toprağı ile buluşturduk"