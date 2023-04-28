Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışında konuştu Erdoğan, köprünün açılışıyla ilgili törende önemli mesajlar verdi. "Kendi doğalgazımıza kavuştuk" diyen Erdoğan, "Petrole kavuşacağımız günleri de göreceğiz" ifadesini kullandı.

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Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılışı için tören düzenlendi.

Törene video konferans yoluyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, köprü için, "Sıradan bir ulaşım eserinin çok ötesinde." dedi.

Enerji mesajı: Doğalgazımıza kavuştuk, sıra petrolde

Sözü enerji projelerine getiren Erdoğan, Karadeniz'den çıkarılan ve sisteme aktarılan doğalgaza değindi, petrole de yakın zamanda ulaşmayı hedeflediklerini söyledi:

Bugün Cumhuriyet'imizin ikinci asrını konuşabiliyorsak, 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız Allah da önünüze nice fırsatlar çıkarıyor.



İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz.

"Milletimiz vakti geldiğinde takdiri ona göre yapacaktır"

Milletimizin bu gayreti gördüğünde ve vakti geldiğinde takdiri ona göre yapacağından en küçük şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs’ın Cumhur İttifakı’nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum.

Erdoğan, konuşmasının diğer bölümünde şunları söyledi:

6 şeritli köprüde iki hatlı demir yolu var

Türkiye'nin bereketli toprakları Çukurova'nın kalbi Adana'mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Batı Akdeniz'i İç Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu ve GAP'a bağlayan transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır.



Adana çevre yolu adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz.



Köprümüz, sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan, 23 tabliyeden oluşan 3'ü gidiş ve 3'ü geliş 6 şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demir yolu da yer alıyor.

"Ulaşım çok daha kolaylaşacak"

Yeni köprümüzde günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı kret yolu üzerindeki yükü ortadan kaldırıyoruz. Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır.



Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje, Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır.



Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere, halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz.

"Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün"

Biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve hizmet siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz, geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı.



Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksikliklerini tamamlarken, bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir.



Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu müreffeh geleceği için harcamak istiyor. Sanayinin, ticaretin, tarımın, enerjinin şehri Adana'nın, üretimiyle, alın teriyle, dayanışmasıyla Türkiye Yüzyılı'nın hak ettiği yeri alması hakkıdır.



'Allah'ına gurban Adana' derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi haline getirmemize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün.