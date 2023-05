Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'da gençlere deprem bölgesinde yatırım müjdesi

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Adıyaman'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı’nda düzenlenen Adıyaman Gençlik Buluşması'na katıldı.

Adıyaman Gençlik Buluşması'ndaki konuşan Erdoğan, deprem bölgesindeki ilk ziyaretine tekrar gençlerle başlamak istediğini belirtti.

Seçimlerin ikinci turuna sayılı günler kala gençlere hitap etti.

Gençlerin gözlerindeki ışıltının kendilerine daha çok çalışma, büyük mücadelelere girme azmi verdiğini ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz.

Mesela Adıyaman'da kablo ve konnektör üretim tesisi kuruyor, yazılım kampüsü oluşturuyoruz. Eğitimde bazı yaş gruplarında OECD ortalamasının üzerine çıkmamız, bazılarında bunu yakalamak üzere olmamız doğru istikamette gittiğimize işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın kentte konuşma başlıkları şu şekilde:

"Sizlerden aldığımız enerjiyle destekle Adıyaman'ıyla Kahramanmaraş'ıyla Hatay'ıyla Gaziantep'iyle Malatya'sıyla Sivas'ıyla deprem bölgesi şehirlerimizi yeniden gezeceğiz." diyen Erdoğan, ülkenin yaşadığı en büyük afet olan 6 Şubat depremlerinden itibaren bölgede olduklarını dile getirdi.

Erdoğan, "Tabii biz birileri gibi buraları deprem turisti edasıyla gezmiyoruz. Arama kurtarma çalışmalarından itibaren adım adım yapılan her işi takip ediyor, hiçbir eksiğe, hiçbir gecikmeye mani olmaması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Bakanlarla kurumlarla belediyelerle sivil toplum kuruluşlarıyla gönüllülerle ve Cumhur İttifakı'nın mensuplarıyla depremzedeleri yalnız bırakmadıklarını vurgulayan Erdoğan, gençlerin bu süreçte gösterdiği samimi gayretin, sergilediği özverili çalışmaların yakın şahidi olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar.



Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Onlar gençlerimizi, harflerle etiketlendirerek ufuklarına sınır çizmeye çalışırken biz teknolojiyle, sporla, sanatla, kültürle hep gençlerimizin vizyonunu genişletmek için çalıştık. Hamdolsun gittiğimiz her yerde bunun neticelerini de alıyoruz.



'TEKNOFEST gençliği' dedik. Sadece son etkinlikteki yarışmalara 1 milyon gencimizin iştirak ettiği haberiyle sevindik. 'Türkiye Yüzyılı gençliği' dedik. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık.



'Özgüven sahibi gençlik' dedik. Spordan bilime her alanda dünyanın dört bir yanında onların başarılarıyla gururlandık. Bugün de burada 1500 gencimizle birlikteyiz.