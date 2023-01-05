Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'AK Parti'm' uygulamasını tanıttı, muhalefete "Vizontele" üzerinden göndermeler yaptı. Erdoğan "İcraatlarımıza vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün teknoloji üzerinden muhalefete yüklendi...

"AK Parti'm" uygulamasının tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı, 20 yılda teknoloji alanında Türkiye'nin çağ atladığını hatırlattı, vizyon karşılaştırması yapanları da unutmadı.

"Vizyon toplantılarına gelmeye dahi tenezzül etmeyen yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Zeki Müren de bizi görecek mi?"

"25-30 yıl öncesinin teknolojisini, ‘Milletimiz teknoloji görsün’ diyerek yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır.

Dünyaya ve kendi insanına böyle çarpık bakan bir zihniyetin Togg’u, Kızılelma’yı, ANKA’yı, ATAK’ı, Gökbey’i, milli muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette mümkün değildir.

Bunların teknoloji bilgisi meşhur bir filmimizdeki ‘Zeki Müren de bizi görecek mi?’ sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçememiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan muhalefete: Zeki Müren de bizi görecek mi? VİDEO

"İ craatlarımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez"

Her zaman söylediğimiz gibi AK Parti olarak bizim icraatlarımızın yetiştiği yere vizontele muhalefetin hayalleri bile yetişemez.

Biz teknoloji dahil her alanda günü kurtarmayı değil, istikbali inşa etmeyi hedefliyoruz.

Planlarımızı yaparken de çeyrek asır, yarım asır sonrasını düşünerek hareket ediyoruz.

"Ç ok büyük emek verdik"

Bu anlayışla son 20 yılda Türkiye’yi yüksek teknoloji alanında takip eden değil, takip edilen ülke haline getirmek için çok büyük emek verdik.

Kurumsal altyapıyı oluşturarak, stratejik yol haritalarını belirleyerek, araştırma-geliştirme ekosistemini canlandıracak teşvik mekanizmalarını kurarak, insan kaynağımızı güçlendirerek tarihi nitelikte adımlar attık."





"Sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacak"

Erdoğan’ın konuşmasından diğer satır başları ise şöyle:

“Bu uygulama sayesinde koordinasyonu güçlendireceğiz. Yerel merkez ile taşra birimlerimizin karşılıklı veri akışlarını hızlı şekilde sağlayacak bu uygulama özellikle sahadaki çalışmalarımızı rahatlatacaktır.

Kritik seçim arifesinde partimizin saha hakimiyetini korumasına ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sistem, vatandaşlarımızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi sağlayacak.

"Uygulamayı indirin"

Her alanda ve konuda olduğu gibi, siyasette dijitalleşmenin öncüsü de AK Parti'dir. Buradan teşkilatımızın bütün üyelerini AK Parti'm mobil uygulamasını indirmeye davet ediyorum.

6'lı masanın bileşenleri kendi genel merkezleri arasında mekik dokuyor. Onlar sosyal medya şovlarıyla vatandaşın karşısına çıkarken, biz hizmet yolculuğumuzu kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.





"Biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz"

Dünkü grup toplantısında memur ve emeklilere yaptığımız yeni zam oranını halkımızla paylaştık. Orta Gelir Grubu'na yönelik Yeni Evim Kampanyası'nın detaylarını açıkladık.

Cumartesi günü Antalya'ya gidecek, Antalyalı kardeşlerimizin misafiri olacağız. Kumluca'yı ziyaret edeceğiz, ardından Manavgat'ı ziyaret edeceğiz.

Orada da hanım kardeşlerimizle ayrıca bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ertesi gün üniversiteli AK Gençlik'le buluşacağız. Biz 85 milyonun her bir ferdine ulaşıyoruz.

"Derin vizyon farkı ortaya çıkıyor"

Kapısı çalınmadık kimse bırakmama anlayışıyla devam ediyoruz. AK Parti ile 6'lı masanın derin vizyon farkı ortaya çıkıyor.

Bilhassa gençlerimiz sadece hizmet ve icraat olarak değil, teknolojiden faydalanma konusunda da bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.





"6'lı masa kendilerine format atsın"

Bu 6'lı masayı kendilerine format atmayı davet ediyorum. Uzay programımızla, yüksek teknolojili nice ürünümüzle bunların zihin dünyasını altüst etmeyi sürdüreceğiz.

Belki bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Herkesin alacağı, nasibi kadardır. Sözümüzü millete söylemeye, hizmetimizi millete anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz."