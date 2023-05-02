Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya mitinginde konuştu Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun, bir mekanizma tarafından öne sürüldüğünü söyledi. Coşkulu kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı, "Bunların derdi Türkiye'yi bataklığa saplamak" dedi.

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Antalya mitingine katıldı.

Erdoğan, Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde toplanan coşkulu kalabalığı selamladı.

"Karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var"

Daha sonra konuşmasında, mitinge katılım sayısından bahseden Erdoğan, "Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var." dedi.

Antalya'nın çeşitli ilçelerinden mitinge katılanlar, açtıkları pankartlarla ve tezahüratlarla Erdoğan'a destek verdi.

Erdoğan'dan peş peşe önemli mesajlar

Antalya'nın desteğine talip olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı, 6'lı masanın ortak adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP ve terör örgütünün desteği üzerinden yüklendiği konuşmasında şunları söyledi:

"Antalya attığımız her adımda yanımızda yer aldı"

Antalya'yı turizmiyle, tarımıyla, ticaretiyle geliştirmek, zenginleştirmek için gece gündüz çalıştık. Antalya da attığımız her adımda yanımızda yer aldı, bize destek oldu. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için hazırlandığımız şu dönemde bir kez daha Antalya'ya olan sevgimizi ifade etmek, Antalya'nın desteğine talip olmak için sizlerle bir aradayız.



Antalya elindeki değerleri kazanca dönüştürmeyi, çalışmanın ve üretmenin değerini çok iyi bilir. Bu şehir ayrımcılığın hiçbir çeşidine itibar etmez. Sermayesini ve alınterini akıtarak burada yeni bir hayata başlamak isteyen herkesi kucaklar. Ama aynı zamanda bu şehir, mesele ülkesinin bütünlüğü, milletinin birliği, evlatlarının geleceği olduğunda kimsenin gözünün yaşına bakmaz.



Biz bunun için Antalya'yı ayrı bir seviyoruz. Bunun için Türkiye Yüzyılı hayalini en iyi sizlerin anlayacağına inanıyoruz. Ülkemizi bugüne kadar nasıl sizlerle birlikte büyüttüysek, güçlendirdiysek, zenginleştirdiysek, inşallah Türkiye Yüzyılı'nı da beraber inşa edeceğiz. Türkiye'yi daha ileri taşımak için ter döküyoruz.

"Ülkenin birikimlerini 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendiler"

Biz Türkiye'yi daha ileriye taşımak için ter döküyoruz. Şu anda karşımda 100 bini aşkın Antalyalı var. Birileri de ülkenin birikimlerini önce 6'lı olarak başlayan masada paylaşmaya niyetlendi, sonra pazarlığın kızıştığı bir anda ortaklardan biri yerinden kalkıp sonra geri otururken, masanın altındaki gizli ortak HDP de bu cümbüşteki yerini aldı.



Baktılar 7 ortakla da bu iş olmayacak, 2 büyükşehir belediye başkanını da dahil edip ortak sayını 9'a çıkardılar. Masada kendileri için de yer olduğunu gören ülkenin ve milletin yeminli düşmanları PKK ve FETO durur mu? Onlar da hemen seslerini yükselttiler.



Oldu mu size 11 ortak. Oldu mu size 11 ortak. Daha DHKP-C'sini, Avrupa ve Amerika'da masanın akıl hocalığına soyunan tefecileri, simsarları, STK görünümlü istihbarat aygıtlarını saymıyorum bile. Aslında ağlanacak halimize gülüyoruz. Türkiye, siyasetine ve yönetimine dönük böyle bir oyunu asla hak etmiyor.

"Kılıçdaroğlu'nu aday olarak karşımıza diktiler"

Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak karşımıza diken bir mekanizma var. Bu mekanizma, CHP tabanının da ittifaktaki diğer partilerin tabanlarının da hassasiyetlerini zerre kadar umursamıyor.



Ne diyordu bay bay Kemal? 'Tıpış tıpış gidip oy vereceksiniz.' denilerek bu nobranlık açıkça ifade ediliyor. Bunların derdi seçimlerde yönetimi değiştirirken, sonra Türkiye'nin kaldığı yerden yoluna devam etmesi değildir.



Bunların derdi Türkiye'yi siyasetiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle en az yarım asır daha kendine gelemeyeceği bir çukura itmek, bir bataklığa saplamaktır. Ama inşallah başaramayacaklar.

HDP ile görüşme tepkisi: Gerçek siyasetçiysen, çıkarsın açıklarsın

Seçimlere iki haftadan daha az vakit kaldı. Terörist Selo, Diyarbakır'da 51 kardeşimizin ölümüne neden oldu. Şimdi bu Selo cezaevinde. 'Selo'yu çıkaracağız' diyorlar. Ondan sonra da Selo'yu Öcalan'ın yerine getireceklermiş.



Buradan şu anlaşılıyor. Bay bay Kemal'in demek ki parlamentoda yaptığı görüşme işte buydu. Açıklayamaz. Çünkü her şey fırıldak. Gerçek siyasetçiysen, çıkarsın açıklarsın. Hayatı yalan. Hep fırıldaklarla dolaşıyor. Benim milletim bu yalana 'evet' demeyecek. Şu 10 günde durmak yok.

"Bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz"

Kılıçdaroğlu üzerinden ülkemize dayatılan bu filmle ilk defa karşılaşmıyoruz. Bu filmi daha önce defalarca seyrettik. Tek parti döneminde insanlarımızın hak ve özgürlükleri çiğnenirken, sanayi kuruluşlarının kapısına kilit vurulurken de seyrettik.



Her 10 yılda bir maruz kaldığımız darbe ve muhtıralarla siyasi ve ekonomik bedeller öderken seyrettik. Ömürleri 1 yılı bulmayan koalisyon hükümetlerinin yönetiminde güven ve istikrar iklimini kaybederken seyrettik.



Biz defalarca seyrettiğimiz bu filmin senaristlerini de oyuncularını da iyi tanırız. Finalini de çok iyi biliriz. Ülkeyi bir avuç sapkın ideoloji mensubunun, evlatlarımızın maddi ve manevi varlığına göz diken ihtiraslarına teslim etmek istiyorlar.

"Bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir"

Ülkeyi köken ve mezhep ayrışmasını derinleştirerek yeniden kamplara bölmek, kardeşi kardeşe düşman etmek istiyorlar. Ülkeyi tasmaları emperyalistlerin elinde olan terör örgütlerinin cirit alanına çevirmek istiyorlar. Bunların derdi bizimle değil, Türkiye'yledir, Türk milletiyledir, Türkiye'nin kazanımlarıyladır.

"Teröristler bay bay Kemal'i destekliyor"

Kandil'den ne diyordu birisi? 'Bizim desteğimiz Kılıçdaroğlu'yladır.' Dini, diyaneti, bayrağı, ezanı olmayan kimler destekliyor bay bay Kemal'i? Bu teröristler. Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Bay bay Kemal, senin arkadaşın Kandil. Onlarla beraber bu yoldasın.



Ama 14 Mayıs'ta bu aziz millet, sevgili vatandaşlarım sana sandıkları mezar edecek.

"Doğru yolda olduğumuzun ifadesidir"

Dünyanın devler ligine ülkemizi taşıdık. Bizden öncekiler gibi vesayete eyvallah etseydik, darbecilere teslim olsaydık, terör örgütlerinin başını ezmeseydik... Kandil'den ne diyor? 'AK Parti'yi destekleyemeyiz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz.'



Bu güzel bir ifade. Onların bay bay Kemal'i desteklemeleri, bizim doğru yolda olduğumuzun ifadesidir. Türkiye'yi bugünkü seviyesine getirmeseydik, emin olun bize kimse ilişmezdi. Ne ekonomik tuzaklara maruz kalırdık ne aleyhimizde yürütülen küresel kampanyaların muhatabı olurduk.

"Kılıçdaroğlu tam da böyle bir tiptir"