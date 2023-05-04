Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Ordu mitinginde konuştu Erdoğan, muhalefetin Kandil'den talimat aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı, "Kandil'e dönüp, Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK'lıları çıkaracağız diyorlar" diye konuştu.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz şehirlerindeki mitinglerini Ordu ile sürdürdü.

Erdoğan, bir kez daha Ordu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Talimat Kandil'den: Hapisteki PKK'lıları çıkaracağız diyorlar"

Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

Biz Ordu ile Türkiye Yüzyılı'na doğru ilerlerken birileri de Türkiye'nin kuyusunu kazmanın peşinde. Bunun için kime ne demeleri gerekirse onu diyorlar. Talimatı veren Kandil.



Kandil'e dönüp, Selo'sundan Apo'suna hapisteki tüm PKK'lıları çıkaracağız diyorlar. Bu Selo, Diyarbakır'da 51 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişi. Terörist. Onu çıkaracaklarmış. Bay bay Kemal, bunun taahhüdünü veriyor.

"Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış"

Bay bay Kemal, Meclis'te HDP ile neler görüştün, söyle. Söyleyemez. Kamudan ihraç edilen PKK'lıları devlete geri dolduracaklarmış. Belediyeleri istediğiniz gibi kullanmanız için örgüte teslim edeceğiz diyor.



Ülkemizin güney sınırlarını Suriyelileştirerek kana ve ateşe boğmanıza izin vereceğiz diyorlar. Suriye'deki askerlerimizi çekip, orayı ülkemize rahatça saldırabilesiniz diye tamamen size bırakacağız diyorlar.



Kendi mitinglerine katılıp Van'da 'dişe diş, kana kan, intikam' dediler. HDP mensuplarının, örgütün parmak işaretiyle selamlıyorlar.

"3 kıta, 7 iklime yayılan Osmanlı'yı dört bir yanından hançerleyerek tarihe gömenler"

Londra'daki tefecilere verdikleri söz konusunda ayakları birbirine dolaştı. Biri 300 milyar dolar diyor, öteki hemen gelmez 10 yıl sürer diyor. Beriki 10 yıl çok 5 yılda gelir diyor. Nasılsa yalan.



İstediğin rakamı söyle, istediğin vadeyi ver. Biz yüzlerce milyar dolar değerinde doğal gaz, onlarca milyar dolar değerinde petrol buluyoruz, nükleer santral yapıyoruz, güneş enerjisi santrali kuruyoruz bunlar sevinmek yerine karalar bağlıyor. Bu doğal gazı, bu petrolü, bu nükleer santrali, bu güneş enerjisi santralini biz cebimize koyup götürmeyeceğiz. Bunların hepsi de ülkenin değeri, milletin kazancı, devletin karı.



Sağlıktan ulaşıma tüm yatırımlarda şahit oluyoruz. Aynı fotoğrafı dış politika alanında da görmek mümkün. Bu tabloya bakınca insanın aklına ister istemez şu soru geliyor. Türkiye'nin enerji bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye'nin savunma sanayii alanında bağımsızlığını elde etmesinden kim rahatsız olur? Türkiye'nin her alanda güçlü bir altyapıya sahip olmasından kim rahatsız olur? Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada söz sahibi olmasından kim rahatsız olur? Terörü yenen, darbeyi püskürten, koronayı atlatan, depremin yıkıntıları altında kalmayan ekonomisini ayakta tutan Türkiye'den kim rahatsız olur? Bu ülkenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş, havasını soluyan hiçbir insan bundan rahatsız olmaması gerekir.



Bunlardan kim rahatsız olur? 3 kıta, 7 iklime yayılan Osmanlı'yı dört bir yanından hançerleyerek tarihe gömenler, bu durumdan rahatsız olur. İşte şu anda Osmanlı'nın Cumhuriyet'in ileri gelenleri karşımda. Onlarla yürüdük bu yollarda. Onlarla biz Cumhuriyete ulaştık.



Onlarla bu vatan topraklarını vatan yaptık. Ama buna rağmen Çanakkale Savaşı'nda Kutül Amare'de, Milli Mücadele'de milletimizin bileğini bükemeyenler bu durumdan rahatsız olmuş.

"Hiç kusura bakmasınlar bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz"

Cumhuriyet tarihi boyunca nice ayak oyunlarıyla bizi muhasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefimizden uzak tutanlar bu durumdan rahatsız oldu.



Rahmetli Menderes'in, Özal'ın başlattığı adımları akamete uğratmanın sevincini yaşayanlar bu durumdan rahatsız olur. Hepsinden önemlisi 21 yıllık iktidarlarımız döneminde bizim önümüzü kesemedikleri için renkten renge girenler bu durumdan rahatsız olur.



Hiç kusura bakmasınlar bunları rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Baktılar başka türlü olmuyor, bu seçim karşımıza bir garip masa ile çıktılar. Masanın etrafına toplananlar da öyle rastgele seçilmiş değiller. Bunların her biri Türkiye'nin önünü kesme projesinde kendilerine farklı misyonlar verilerek belirlenmiş kişilerden oluşuyor.



Bir tanesi Kuzey Irak'ta ve Suriye'de desteklenip semirtilen bölücü örgütün ülkemiz üzerindeki emellerini gölgelemek için orada yer alıyor.



Güya milliyetçi olduğunu söyleyen ama Kandil'den yapılan açıklamalara, PKK'lıların cüretkar bir şekilde yürüttüğü kampanyalara ses çıkarmayan bu kişi bir ara masadan kalkmaya yeltendi.



Sonra ne olduysa kolundan tutup masaya geri oturttular. O günden beri de kontrolsüz bir şekilde sağa sola yalpalayıp duruyor.

"Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz"

Bir diğer batı ülkelerinin geleceğini tehdit eden en büyük akım olan LGBT dayatmasını gölgelemek üzere yer alıyor. Sorsanız milli görüşçüyüz derler ama milletimizin milli değerlerini dinaitleyen projelere seslerini çıkarmazlar. Cumhur İttifakı'ndan LGBT'ci olmaz.



Cumhuriyet Halk Partisi LGBT'ci, İyi Parti LGBT'ci, HDP LGBT'ci, diğerleri saymıyorum zaten onlar da LGBT'ci. Biz ailenin kutsiyetine inanırız. Ailemize leke sürdürmeyiz. Tamamen bunların tabanları boşalmış olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Bakanlık, milletvekilliği sözleriyle bir avucu idare etmeye çalışıyorlar.

"Zaten bir tanesi ayrılıp kendi partisini kurdu"

Bizden gidenleri zaten saymıyorum, onların ne olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Şimdi bakalım seçim sonunda onlara ne düşecek. Bir de masaya sonradan eklenenler var. Masanın altındaki HDP'yi allem edip kallem edip üstüne çıkardılar.



Onu da engellemek için ilave iki belediye başkanı getirip masaya monte ettiler. Cumhuriyet'in kurucu partisi olduğu iddiasındaki CHP'yi tüm bu tiyatronun başına geçirenler aslında en büyük ıstırabı bu partiye gönül vermiş olanlara çektiriyor.



Zaten bir tanesi ayrılıp kendi partisini kurdu, kendi adaylığını ilan etti. Kalanlar seslerini çıkarsalar hain damgası yiyecekler. Seslerini çıkarmayıp Bay Bay Kemal'in deyimiyle tıpış tıpış gidip oylarını verseler ülkeye kötülük edecekler. Aynı durum diğer partilerin tabanı için de geçerli. Hepsinin de diyemeyeceğim, neticesini 14 Mayıs'ta göreceğiz.

"Ülkemizi yeniden mamur, milletimizi yeniden müreffeh haline getirdik"

Bunca eziyete hiç gerek yok. Bay Bay Kemal'e oy vermek, hangi partiye gönül vermiş olursa olsun kimseye vacip kılınmış bir görev değildir. Gelin bu seçimde tercihimizi hep beraber Türkiye Yüzyılı'ndan bu yana kullanalım.



Cumhuriyetimizin ilk asrında bize vesayetiydi, darbesiydi, terörüydü, koalisyonuydu, ekonomik kriziydi, sosyal gerilimiydi derken altın kıymetinde yıllarımızı kaybettirdiler.



Biz işte bu kısır döngüyü kırdık, milletimizle birlikte bize dikilen deli gömleğini yırtıp attık, asırlar sonra devletimizi yeniden güçlü, ülkemizi yeniden mamur, milletimizi yeniden müreffeh haline getirdik.



Bunu da ülkemizin 81 ilinin tamamında gerçekleştirdik. Hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla ülkemizin asırlık kayıplarını telafi ettik.

"Ordu'ya bu yakışırdı onun için de bunu yaptık"