Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

AA

Hindistan'ın ev sahipliğinde bu yıl "Tek Yeryüzü, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sürüyor.

İlk olarak Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul eden Erdoğan, ikinci görüşmesindeYeni Delhi'de Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya geldi.

Akabinde Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak ise Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

İkili ilişkiler ele alındı

Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

Geçtiğimiz cumartesi günü koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan Scholz görüşmeye, yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelmesi sonucu taktığı “korsan bandı” olarak bilinen siyah göz bandı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’e geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erdoğan ayrıca Türkiye-Almanya arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)