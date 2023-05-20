Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır Erdoğan, "Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da konuştu.

Erdoğan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yanında kurulan K2B Konteyner Kent'i ziyaret ederek burada toplanan vatandaşlara seslendi.

Deprem mağduru şehirler ayağa kaldırılacak

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgede ağır hasar oluştu. Devlet, tüm imkanlarını bölgeyi yeniden ayağa kaldırmak için seferber etti.

Bu kapsamda kalıcı konutlar inşa ediliyor. Erdoğan, halka hitabında konuya değinirken, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en başında deprem mağduru şehirlerimizin ayağa kaldırılması hedefi vardır." dedi.

Ekim-kasım aylarını işaret etti

"Bu hedefe ulaşana kadar çalışacağız." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Evi kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı yeni yuvasına kavuşturana kadar çalışacağız. Amacımız, ekim-kasım gibi kalıcı konut teslimine başlamaktır.



Köy evlerinin inşası da sürüyor. Geçici olarak diğer şehirlere giden vatandaşlarımızı da yalnız bırakmıyoruz.

"Milletimizin derdiyle dertlendiler"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Adıyaman'da görevlendirdiği bakanlar, milletvekilleri ve valilerin sahayı hiç boş bırakmadığını dile getirdi ve ekledi:

Milletimizin derdiyle dertlendiler. İlk günler de bazı eksikler olsa da bunları da halledip hamdolsun şehri yeniden ayağa kaldırmaya başladık.



Giden canları geri getiremesek de diğer tüm kayıpları gidermekte kararlıyız. Verdiğimiz sözleri yerine getirmek için durmadan çalışacağız.