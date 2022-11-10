Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü bir şekilde hazırlıyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında anılıyor.

Bu kapsamda Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, Atatürk mozolesine çelenk bıraktı.

"Zat-ı alinizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle yâd ediyoruz"

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, 10 Kasım'a ilişkin mesajını okudu.

Mesajında, Atatürk ve silah arkadaşlarının mücadelesinin yanı sıra Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Atatürk! Ebediyete intikalinizin 84. yıl dönümünde zat-ı alinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yâd ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vurgusu

'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz.

"Mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz"



Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ViDEO