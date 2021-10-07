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Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesiyle fotoğrafını paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan ile fotoğrafını "Annem" notuyla paylaştı.
- AA & Ensonhaber
- 07.10.2021 - 21:23
- Güncelleme : 07.10.2021 - 21:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefatının 10. yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından duygu dolu bir paylaşım yaptı.
"ANNEM"
Annesi ile gençlik yıllarında çekildiği bir fotoğrafa yer veren Erdoğan, "Annem..." notunu düştü.