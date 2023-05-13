Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'da Bakara suresini okudu Akşam namazını eda etmek için Ayasofya Camii'ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu.

ensonhaber.com Türkiye saatler sonra seçime gidiyor. İstanbul'da seçim çalışmalarını noktalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cemaat ile akşam namazında bir araya geldi. Cemaat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekbirlerle karşıladı. Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen cemaat Ayasofya'yı tekbirlerle inletti Haberin Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakara suresini okudu Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nde Bakara suresinin ilk beş ayetini okudu. Seçim programı sona erdi Danıştay 10. Dairesi'nin Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesiyle Ayasofya ibadete açılmıştı. Onlarca mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını İstanbul'da Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı.