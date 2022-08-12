Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını yeniden ibadete açılan Ayazma Camisi'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından düzenlenen törende beraberindekilerle kurdela kesti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan programı kapsamında bugün temaslarına İstanbul'da başladı.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, cuma namazı için Ayazma Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

Yeniden ibadete açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Ayazma Camisi'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla düzenlenen törende cemaate hitap etti.

Erdoğan daha sonra beraberindeki protokol ile kurdela keseren restore edilen tarihi camiyi yeniden ibadete açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayazma Camisi'ni ibadete açtı VİDEO