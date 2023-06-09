Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke Öğretmen'i andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan bir mesajı yayınlayarak, "Aybüke evladımızı ailesinden, sevdiklerinden, öğrencilerinden ayıran terör örgütü PKK ile mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 yaşında şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölüm yıldönümünde bir mesaj yayınladı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde Belediye Başkanı'nın aracına yönelik saldırıda şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın ölümünün üzerinden tam beş yıl geçti.

Gönül verdiği meslek için gittiği Batman'da şehit edilen idealist öğretmen ölümünün beşinci yılında, tüm yurtta anılıyor.

"PKK ile mücadelemize devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aybüke Öğretmen'in şehit edilmesi ile ilgili anmasında kamuoyuyla şu sözleri paylaştı: