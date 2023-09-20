Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Azerbaycan'ın başlattığı antiterör operasyonu başarıyla biterken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

AA & Ensonhaber

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü anlaşmayı ihlal eden ve Azerbaycan'a yönelik provokasyonlarını artıran Karabağ'daki sözde rejime yönelik antiterör operasyon, başarıyla tamamlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.

Erdoğan, Azerbaycan'ın başlattığı operasyondaki son duruma ilişkin mevkidaşı Aliyev'den bilgi aldı.

"Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteği sürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Aliyev'e Türkiye'nin Azerbaycan'a gönülden desteğini bir kez daha ifade etti.