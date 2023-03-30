Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Zayed ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

ensonhaber.com

Türkiye, dış politikada Körfez ülkeleriyle ilişkilerinde yeni bir döneme girdi.

Mısır ile devam eden diyalog süreci, Suudi Arabistan ve İsrail'le karşılıklı görüşmeler yapılırken dikkat çeken yakınlaşmalardan biri de Birleşik Arap Emirlikleri'yle (BAE) oldu.

Önce BAE'nin yeni prensi Şeyh Muhammed bin Zayed al-Nahyan, Türkiye'ye geldi.

Erdoğan iade-i ziyaret yaptı

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi için adımlar atılırken, bin Zayed al-Nahyan'ın ziyaretine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılık geldi.

Erdoğan, BAE'ye iade-i ziyaret gerçekleştirdi.

Bu gelişmelerin ardından iki ülke arasından ekonomik ve bölgesel iş birliğine yönelik önemli adımlar atılmaya başlandı.

Telefonda görüştüler

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed ile telefonda görüştü.

Türkiye-BAE ilişkileri ele alındı

Görüşmede Türkiye-BAE ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan depremler dolayısıyla Birleşik Arap Emirliklerinin sergilediği dayanışma ve destek için teşekkür etti.

Ramazan tebriğinde bulundular

Liderler görüşmede karşılıklı olarak Ramazan ayı tebriğinde de bulundu.