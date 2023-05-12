Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçelievler mitinginde konuştu: Bu oyunu Muharrem Bey'e oynadılar Bahçelievler mitinginde bir araya geldiği kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaset kumpasının arkasında Pensilvanya vurgusu yaparak, "Bu oyunu Muharrem Bey'e oynadılar." dedi.

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Türkiye tarihi sandıkta son düzlüğe girdi.

Seçime 2 gün kala yoğun programına devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geliyor.

İstanbul'un farklı noktalarında vatandaşla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son durağı Bahçelievler oldu.

Erdoğan Bahçelievler'de coşkulu kalabalığa hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gel dediler, Muharrem Bey bunları elinin tersiyle itti. Kaset kumpasının arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu Muharrem Bey'e oynadılar. İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir." dedi.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

"İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların kasetle ele geçirmesine geçit vermemiştir"

Pazar günü çok önemli. Pazar günü onlara haddini bildirmek benim milletimin en önemli görevi. Atatürk Havalimanı'ndaki toplantımız İstanbul seçimlerindeki tercihini şimdiden ilan etmiştir. İstanbul, Türkiye Yüzyılı dedi.



İstanbul, koltuğuna kasetle oturanların bu ülkenin yönetimini kasetle ele geçirme operasyonuna geçit vermemiştir. Londra tefecilerinden 300 milyar dolar alacakmış. Buna inandınız mı? Bay bay Kemal sen avucunu yalarsın? Tefeci kuruş vermez, kuruş.

"Teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar"

Dört yıl önce her şey güzel olacak dediler, İstanbul'un başına çöreklendiler. 4 yılda ne kazandırdılar? Yaptıkları bir şey var mı? Yok.



Bu kadar yılda, bırakınız taş üstüne taş koymayı, teslim aldıklarına bile sahip çıkamadılar. Şimdi aynı felaketi ülkenin tamamına yaşatmak istiyorlar.



Ekrem efendi İstanbul'da görevi çok iyi yaptı, şimdi Van'a gönderiyorlar. Oralarda karı koca teröristlerin işaretlerini yapıyorlar. Sen önce İstanbul'da görevini yap. İstanbul'u sel alıyor, nerede belediye başkanı, Bodrum'da, kayakta. Bunlar görev adamı değil.

"Günlerdir tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor"

Günlerdir tehditler, şantajlar, kasetler havada uçuşuyor. Sonunda adaylıktan çekilmek zorunda kaldı. Sonra ne oldu? Tekrar gel dediler. Biz 2018'de bu kişiyle cumhurbaşkanlığı yarışı yaptık. Ne oldu? Şimdi Muharrem Bey'e tekrar gel diyorlar, Muharrem Bey de elinin tersi ile bunları itti.



Çünkü burada yapılan kalleşlikler var. Kalkıp çok sulu adeta şakalar yapar gibi masaya çağırıyorlar. Gerektiği cevabı o da kendilerine verdi. Bu yarışta kendisiyle ilgili ne kaset ne de başka iddia gündeme gelmedi.



Ne zaman ki Kılıçdaroğlu'na rakip oldu, bunların hepsi yaşandı. Bu numaraların arkasında Pensilvanya var, FETÖ var. Bu oyunu şimdi de Muharrem Bey'e oynadılar.

"Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz"

İlla kaset şart değil başka numaralar da dönüyor. Bunun arkasında FETÖ var. Bu oyunu muharrem beye oynadılar. Biz bu oyunu oynayanlara Türk demokrasisinde yeri yoktur diye gereken cevabı vereceğiz. Bunların geçmişi de bugünü de kirli. Ellerini değdirdikleri yeri kirletiyorlar.



Desteği Kandil'den alıyor bunlar. Bay bay Kemal kader ortağı olarak terör örgütlerini seçmiş. Bunların yerli milli hassasiyetleri olmadığını biliyordu ama bu kadarını da beklemiyorduk. Sürekli değiştiğini söyleyen ve kader ortakları artık gerçek yüzlerini gizleyemiyorlar. Meğer kendi arkadaşlarına kurdukları kumpası anlatıyorlarmış.

"Arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz"

Kendi ortakları bir hanımefendiyi 3 günde canından bezdirenlerin arkadaşlarını adaylıktan çektirmelerine neden şaşırıyoruz ki. Ülkelerinin değerlerini yabancılara peşkeş çekme sözünü verenlerin neyine şaşırıyoruz ki. Bay bay Kemal'in kökü ne ki bugün yaptıkları farklı olsun.

"Yağmur biraz şiddetli olduğu zaman İstanbul'u sel alıp götürüyor"

Bir pankart gördüm, İstanbul hakkını alacak diye, CHP pankartı. Şu anda CHP yönetiyor. Siz İstanbul'a yapılması gerekenleri yaptınız mı? Her yer çöp, çukur. Yağmur biraz şiddetli olduğu zaman sel alıp götürüyor.



Sen neredesin? İsviçre'de oralarda kayaktasın veya Bodrum'da, malum. Sana görev veriyorlar, Van'a gidiyorsun, teröristlerin işaretini yapıyorsun. Sen işine bak. Şimdi 2024'e hazır mısınız? 2024'te buna da bay bay demek lazım.



Önce pazar, ondan sonra 2024. Bu kardeşinizle beraber çöp kalktı mı, çukurlar kalktı mı, susuzluğa veda ettik mi. Istranca dağlarından o zaman İstanbul'a su getirdik. Haliç'i aldık 9.5 kilometre ötedeki taş ocağına çamuru pompaladık, Haliç'i temizledik, balık avlanır hale geldi, yüzülür hale geldi.



Boğaz'dan Haliç'e yine aynı şekilde su tünelleri açarak Boğaz'ın suyunu Haliç'e aktardık. Biz bu işleri böyle başardık. Şimdi ise Haliç zaman zaman bazı yerlerde koku veriyor. Bir de Haliç Kongre Merkezi'ni kurduk.

"Kafası karışık arkadaşlarınızı arayarak bize destek sözü almanızı istiyorum"

14 Mayıs demokrasi şölenimiz şimdiden hayırlı olsun. Bunun için Seçim gününe kadar daha çok çalışmalıyız. Kafası karışık arkadaşlarınızı arayarak bize destek sözü almanızı istiyorum. Bunu yaparsak pazar günü rekor bir oyla bitirmemizin önünde bir mani kalmaz. Bunun için bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız.

"Afetlere hazırlık kapsamında en büyük kentsel dönüşüm kampanyalarını yürütüyoruz"