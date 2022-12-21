Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin her söylediği ile adım atamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin her söylediği ile adım atamayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ'in 9 bin TL talebine ilişkin, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda gündeme dair önemli açıklamalara bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonları ilgilen asgari ücrete konusuna da değindi.

Erdoğan, 2023 yılı asgari ücretinin yarın açıklanacağını söyledi.

"Teklifimiz 9 bin lira"

Öte yandan asgari ücretin 3'üncü toplantısı dün gerçekleştirilmiş ve bir sonuca varılamamıştı.

Toplantı sonrası açıklama yapan TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Teklifimiz 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." ifadelerini kullanmıştı.

"Herkesin her söylediği ile adım atamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TÜRK-İŞ'in talebiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Herkesin her söylediği ile adım atamayız. Bizim sırtımızda küfe var. Küfe olmayanlar rahat konuşur. Bunların hepsini düşüneceğiz. Eğitimden sağlığa bütün altyapıları düşüneceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Herkesin her söylediği ile adım atamayız VİDEO



Külliye'de görüşme olacak

Erdoğan son olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bugün Külliye'de görüşeceklerini açıkladı.



