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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürütülen çalışmaları incelemek üzere patlama meydana gelen Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağına geldi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 14:54
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da

    Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesi’nde dün akşam saatlerinde bir patlama meydana geldi.

    40 madencimiz hayatını kaybederken 11 yaralımızın da hastanede tedavileri sürüyor.

    3 bakanı bölgeye gönderdi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün akşam saatlerinde patlamanın haberini alır almaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bölgeye gitmesi talimatını verdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'da VİDEO

    Diyarbakır ziyaretini erteledi

    Yaşanan faciayla ilgili sürekli son durum raporu verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

    Erdoğan daha sonra facianın yaşandığı Bartın'ın Amasra ilçesine geçti.

    Facia bölgesinde incelemelerde bulunuyor

    Bakanlardan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede incelemelerde bulunuyor.

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    "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak"

    Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'ımızda meydana gelen maden kazası sonrası derhal başlatılan çalışmalar birçok kuruluşumuzun ve sahadaki bakanlarımızın katılımıyla, aralıksız şekilde sürmektedir. Kaybettiğimiz madenci kardeşlerimizin aileleri, evlatları emanetlerimizdir. Can kayıplarını telafi edemesek de, vefat eden kardeşlerimizi geri getiremesek de en küçük mağduriyete dahi izin vermeyecek, ailelerimize sahip çıkacağız. Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın’a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

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