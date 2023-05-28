Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı Seçim zaferinin ardından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" ifadelerini kullandı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün sonuçlandı.

Sonuçlar netleşti: Zafer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Resmi olmayan sonuçlara göre seçim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'n Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

"Büyük Türkiye Zaferi ile..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" ifadelerini kullandı.