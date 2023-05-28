Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı
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Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti.

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanlığı seçimi bugün sonuçlandı.

Sonuçlar netleşti: Zafer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın

Resmi olmayan sonuçlara göre seçim Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlandı.

Yaşananların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'n Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Başlasın Türkiye Yüzyılı

"Büyük Türkiye Zaferi ile..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile... BAŞLASIN TÜRKİYE YÜZYILI!" ifadelerini kullandı.