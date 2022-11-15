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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti

    Hain terör saldırısın ardından birçok ülke, Türkiye'ye başsağlığı mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:37
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:53
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti

    Taksim'de dün yaşanan hain terör saldırısı sonrasında tüm ülke yasa boğuldı.

    Yaşanan patlamada 6 vatandaş şehit oldu.

    Yaşanan elim olaydan dolayı, Türkiye'ye tüm dünyadan taziye mesajları geldi.

    Tüm dünya Türkiye için kenetlenirken, devlet başkanlarından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziyelerini iletti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür etti

    G20 Zirvesi için Endonezya’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren ve başsağlığı dileğinde bulunan ülkelere teşekkür etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    "Acımızı paylaşan herkese şükranlarımı sunuyorum"

    "İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen terör saldırısına tepki gösteren, acımızı paylaşan, başsağlığı dileğinde bulunan tüm ülkeler ile uluslararası organizasyonlara şükranlarımı sunuyorum."

    Cumhurbaşkanı Erdoğan başsağlığı dileyen ülkelere teşekkür etti #1


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