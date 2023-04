ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Erdoğan, namaz sonrası açıklama yaptı, sonrasında gazetecilere ikramda bulundu.

Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun." diyerek sözlerine başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Karadeniz doğalgazıyla ilgili dün akşam söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Öncelikle 1 ay, ardından da 1 yıl olmak üzere inşallah ücretsiz şekilde Karadeniz doğalgazını milletimizle buluşturacağız. Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, doğalgazımızın girmediği il, ilçe bırakmayacak. Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor, ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında.

Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirme yapacak değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.



Çukurova ilk değildir. Terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil.



İçişleri Bakanlığımız, Emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibarıyla yargıda yapılıyor.