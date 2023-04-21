Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazı sonrası konuştu Erdoğan, Karadeniz gazından Togg'a kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi. Miting sürecine de değinen Erdoğan, Çukurova'daki saldırıya ilişkin, "Bazı parti başkanları gibi rant beklentisi içerisinde değilim" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Erdoğan, namaz sonrası açıklama yaptı, sonrasında gazetecilere ikramda bulundu.

Erdoğan, "Rabbim nice bayramlara bizleri hayırlısıyla kavuştursun." diyerek sözlerine başladı.

"Karadeniz gazıyla ilgili söylenmesi gerekenleri söyledik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Karadeniz doğalgazıyla ilgili dün akşam söylenmesi gereken ne varsa söyledik. Öncelikle 1 ay, ardından da 1 yıl olmak üzere inşallah ücretsiz şekilde Karadeniz doğalgazını milletimizle buluşturacağız.



Rabbim inşallah tüm rezervimizi bereketli kılsın. Bu süreç içerisinde de ülke genelinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, doğalgazımızın girmediği il, ilçe bırakmayacak.



Şu an itibarıyla bir taraftan sismik araştırmalar, bir taraftan sondaj çalışmaları devam ediyor, ki bu rezervi, üretimi artırma noktasında.

"Mitinglere ağırlık vereceğim"

Yarın Nurdağı'ndayım. Oradan Gaziantep'e geçeceğim. Eğer yetiştirebilirsem, belki Hatay'a da geçme durumum olacak. Bölgedeki turları devam ettireceğiz. Daha sonra açılışlardan çok mitinglere ağırlık vereceğim.



İstanbul ilçeleriyle, Ankara ilçeleriyle çalışmaları devam ettirirken, şehir mitinglerimizi de Artvin ve Rize'den başlamak üzere Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun... Bu şekilde devam ettireceğiz.



Planlamaları seçim koordinasyon merkezimiz yapıyor. Bu istikamette çalışmalarıma devam edeceğim. Gidilmemiş il bırakmak istemiyoruz. Yalnız çalışmıyorum. Tüm kabine üyesi arkadaşlarımız zaten yoğun bir şekilde onlar da çalışıyor. Adaylarımızın yoğun çalışmaları var. Bu şekilde inşallah bu kalan süreyi dolduracağız. Bütün hedefimiz 14 Mayıs'ı başarılı bir şekilde tamamlamak.

"Togg'un uluslararası marka olduğunu dünya görecek"

Teslimat tırlarımız zaten yollarda şu anda. Bunun dışında değerli kardeşim (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev'e gönderdik. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'e gönderdik. Bunu diğer liderlerle de bu şekilde inşallah paylaşacağız. Togg'un sadece ulusal değil, uluslararası bir marka olduğunu da inşallah dünya görecek.



Lider dostlar, kardeşler çok memnunlar. İnanıyorum ki ülkemde de Togg'u tercih edenler memnun kalacaklar.

AK Parti Çukurova ilçe binasına düzenlenen silahlı saldırı

Bazı parti başkanlarının yaptığı şekilde bir değerlendirme yapacak değilim. Ondan bir rant beklentisi içerisinde de değilim. Terörist teröristliğini, eşkıya eşkıyalığını her yerde her zaman yapacaktır.



Çukurova ilk değildir. Terör bölgelerinde bunları zaten AK Parti olarak çok yaşadık. Çok şehitler de verdik. Ama bunlardan bihaber olan bazı parti başkanları kendilerine İstanbul'da bir saldırı olunca bunu ranta dönüştürmenin gayreti içerisine girdiler. Ardından da bu olay gerçekleşti. Siyasette bu işlere yabancı değiliz. İlk defa olan şeyler de değil.



İçişleri Bakanlığımız, Emniyet teşkilatımız bu eşkıyayı anında yakaladılar. Gereken şeyler de şu an itibarıyla yargıda yapılıyor.