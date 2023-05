Türkiye, yarın ikinci tur seçimlerine gidiyor.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, istedikleri aday için tercihini yapacak.

Seçimlere saatler kala da liderler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da seçim öncesi vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan Beykoz'da coşkulu kalabalığa seslendi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı kandilden aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları da şu şekilde;

Erdoğan, bu ülkenin başında olduğu sürece 323 Cumhur İttifakı parlamentoda olduğu sürece siz bunların hiçbirini yapamazsınız. Kandil'i de bunların başına çökerteceğiz. Cudi'yi, Gabar'ı, Tendürek'i, Beslerderesi'ni çökerttiğimiz gibi Kandil'i de çökerteceğiz. İnşallah yarın sandığa gittiğimizde de bunların hesabını soracağız. Vereceğimiz oylarla bir daha böyle rezilliklerin yaşanmasının önüne geçeceğiz.



Siyaset, ülkeye ve millete hizmet yolculuğunun adıdır. Siyaset, ancak millet için milletle beraber yapıldığında anlamlıdır. Yoksa oturulan koltukların, getirilen makamların hiçbir anlamı yoktur. Biz siyasete hep bir sorumluluk ve vazife şuuruyla yaklaştık.



Sandıkta verdiğiniz her oyu kutlu bir emanet olarak gördük. Bize tevdi ettiğiniz her göreve yine bir emanet olarak baktık. Siz bize önce sadece milletimizin değil tüm dünyanın gözbebeği olan bu güzel şehri emanet ettiniz. Daha sonra 2002'de Anadolu ihtilalini yaparak Başbakan sıfatıyla tüm Türkiye'yi emanet ettiniz. 2014 yılında da devletimizin ve milletimizin en yüksek temsil makamı olan Cumhurbaşkanlığını emanet ettiniz. 1994'ten beri bize verdiğiniz her emaneti namusumuz bilip gerektiğinde canımız pahasına en güzel şekilde taşıdık.



Ne terör örgütlerinin ne vesayet güçlerinin ne de Türkiye düşmanı odakların bu emaneti gasbetmesine izin vermedik. 85 milyonun her bir ferdinin sorumluluğunu yüreğimizde hissederek gece gündüz demeden çalıştık. Eksiği fazlasıyla yaptıklarımız ve yapmak isteyip de yapamadıklarımızla sizlerin emanetini alnımızın akıyla hamdolsun buraya kadar getirdik.



Şimdi önümüzde yine bir karar anı var. Yarın sadece kendimizle ilgili değil, evlatlarımızın, ülkemizin istikbali ile ilgili çok hayati bir karar vereceğiz. Sizlerin emanetine asla leke bulaştırmamış kardeşiniz olarak 5 yıl daha bu göreve talibiz. Son 21 yıldır Türkiye bize emanetti.



Yarın biz de Türkiye'ye emanetiz. Son 21 yıldır milletimiz bize emanetti, yarın biz de milletimize emanetiz. Tıpkı bizim gibi sizlerin de emanete halel getirmeyeceğinize inanıyorum. Milletimizin en doğru kararı vereceğinden asla şüphe duymuyorum.