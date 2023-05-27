Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu talimatı Kandil'den alıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beykoz'da vatandaşlara hitap etti. Erdoğan, "Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz" ifadelerini kullandı.

Türkiye, yarın ikinci tur seçimlerine gidiyor.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçiminde, istedikleri aday için tercihini yapacak.

Seçimlere saatler kala da liderler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da seçim öncesi vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan Beykoz'da coşkulu kalabalığa seslendi. Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı kandilden aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları da şu şekilde;

Alanda 70 bin kişinin olduğunu duyurdu

"Şimdi burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam

durmayacağız; akraba, eş, dost herkesi arıyor muyuz? Yarın akşam ben Beykoz'dan müjde bekliyorum.



Sevgili İstanbullular, sevgili Beykozlular sizleri en kalbi

duygularımla selamlıyorum.



Ahde vefanız, aşkınız için sizlere teşekkür ediyorum.

Dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.



Bu meydanda demokrasi kahramanlarını görüyorum. Bu meydanda

28 Mayıs akşamı sandıktan yükselecek gür sedayı görüyorum.



Bu coşkuyu asla kaybetmeyeceğiz değil mi? Tıpkı bugün bu

meydana koştuğumuz gibi yarın da sandıklara koşuyor muyuz?

"Adımızı tarihe yazdıracağız"

Hepimiz adımızı tarihe yazdıracağız. Yarın akşam öyle bir kazanacağız ki birliğimize dirliğimize uzanan kirli eller dışında kimse kaybetmeyecek.



Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında, Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek.

"Tüm seçmen kazanacak"

Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. İradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmen kazanacak.



İster CHP'ye ister HDP ister İyi Parti kim olursa olsun, yarın Cumhur İttifakı'na oy verecektir, ben buna inanıyorum.



(Yurt dışı oylar) PKK ne yapıyor onlara saldırıyor. Ama onlar oyunu cesaretle kullandılar. İnşallah o torbalardan da gümbür gümbür Cumhur İttifakı çıkacak.

"Beykoz'dan rekor bekliyorum"

Bu sahtekarlar kadınlar kaybedecek diyor, kadınlar niye kaybedecek. 21 senedir bu ülkenin kadınları hiç kaybetti, hep kazandı Bay Kemal. Nur Serter İkna odalarında kızların başını açmaya çalıştı. Şimdi nerede Nur Serter yok.



Bu sahtekarlığı bu cambazlığı bırak. Ne olduğunuzu biliyoruz. Biz kimsenin dışlanmadığı bir Türkiye'yi kurduk. Benim kızım kızlarım İmam Hatip okulunun kapısından çevrildiler. Ben kızımı bir arkadaşım müdür olduğu okula göndermek zorunda kaldım.



Beykoz'dan bu sefer rekor bekliyorum. Rekora hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? Beykoz 28 Mayıs'ta durmak yok yola devam diyor muyuz? 28 Mayıs'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Bunun için son ana kadar çalışıyor muyuz. Beykoz maşallah yarına hazır.

"Bay Bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun"

Bay bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Senin parlamentoda sayın ne? 40 milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin.



Biz Cumhur İttifakı olarak 323'le parlamentodayız. Senin yasal düzenleme yağma gücün var mı, yok. Kime geleceksin Cumhur İttifakı'na. Cumhur İttifakı sana ne diyecek hadi oradan! Önce sen parlamento hukukunu öğren.

"CHP çöp, çamur, çukur demek"

İstanbul'la birlikte 81 ilimizin tamamına mührümüzü vurduk. Yavuz Sultan Köprüsü'nü kim yaptı? Bir de bunlara sorun ya Bay bay Kemal siz ne yaptınız? 4 yıldır bu Ekrem İstanbul'da belediye başkanı. Ne yaptı? CHP demek ne demektir çöp, çamur, çukur.



Kemal efendi nerede Bodrum'da, nerde Van'da Seçim mitinginde. Sana ne Van'dan.

"Bunlar talimatı Kandil'den alıyor"

Kardeşlerim bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletten alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Cudi'de bu teröristleri inlerinde öldürdük mü, Gabar'da, Tendürek'te öldürdük.



Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatıyla öldürdüler mi? Ne diyor bay bay Kemal, Selo'nun çıkmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz diyor.

"Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler uzağa bakmasın"

Milliyetçilik anlayışımızı öğrenmek isteyenler hiç uzağa gitmesin. 21 yıldır ülkemize kazandırdıklarımıza baksın.

"Eli kanlı terör örgütlerine özgürlük isteyenlerden milliyetçi olmaz"

Herkesin hayatına dokunan nice işler yaptık. Bay bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle aşık atamazsın. Bay bay Kemal Kandil'den aldığı talimatla konuşuyor. Sen bayraksızlarla yürüyorsun. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Bay bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Öyle masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz.



Kandil'le Pensilvanya'yla kol kola girenlerden milliyetçi olmaz. Meydan meydan dolaşıp eli kanlı katillere özgürlük isteyenden de milliyetçi olmaz. Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Sana delikli kuruş vermezler, delikli kuruş. Milliyetçilik eserle olur. Şu büyük şehirlerde ne yaptonız? İstanbul'da ne yaptınız, rezalet. Ankara'da ne yaptınız, İzmir'de, rezalet.

"Milliyetçilik al yıldızlı bayrağa uzanan elleri kırmakla olur"

Milliyetçilik al yıldızlı bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla olur. Milliyetçilik kendi kararlarını kendisi almakla olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, başardık.



Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefine leke sürdürmedik. Ne hak yedik, ne emperyalist güçlerin hakkımızı yemesine izin verdik. Milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Bunun adı ne, Türkiye Yüzyılı.

"6 ile başlayıp 11'e çıkan kumar masasının kaybedeni CHP'dir"

Doğal gazı ücretsiz almaya başladınız mı? Daha çok koşturacak daha fazla ter dökeceğiz. Gençlerimize yönelik daha çok proje üreteceğiz.



Depremzedemizin yarasını daha hızlı saracağız. Sizlerin desteği ve duasıyla yapacağım. Gizlimiz saklımız yok. Kapalı kapılar ardında verilen sözler yok. Sadece samimiyet var.



Kaset kumpasıyla, 99 yıllık partiyi 3 ayda talan ettiler. Radikal tiplerin oyuncağı haline dönüştü. Batan geminin malları gibi her gelen CHP'den bir şey alıyor. 6 benzemezi bir araya getirerek Halil İbrahim sofrası kurdu.



Fakat bu masanın bizzat ortağı tarafından bir kumar masası olduğu söylendi. Yaklaşık 40 vekili cebe koyarak masadan kalktılar. 6'yla başlayıp 11'e çıkan kumar masasının tek kaybedeni CHP'dir.



Bunun dışında herkesin keyfi yerinde, işler tıkırındadır. Kılıçdaroğlu, bizzat masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş, kandırılmış, tüm hesabı tek başına ödemekle yüz yüze bırakılmıştır. Türk siyaseti, tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahne olmuştur.



CHP Genel Başkanı'nın 14 Mayıs'tan beri giderek çirkinleşen siyaset dilinin gerisinde işte bu aldatılmışlık duygusu vardır. Milletin yarısını vatanını satmakla itham etmesinin sebebi budur. Kendine oy vermeyen herkese hakaret etmesinin sebebi budur. Kandil'deki terör baronlarının desteği de Kılıçdaroğlu'nu kurtaramamıştır.

"Milletimiz en doğru kararı verecektir"