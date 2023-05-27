Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur cumhurbaşkanı seçimi öncesi anlamlı bir paylaşıma imza attı.
Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı klibe "Tek yürek, tek bileğiz. Son nefesimize kadar hep birlikte Türkiye'yiz." notunu düştü.
Erdoğan'ın 28 Mayıs öncesi paylaşımı
İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Birlikte Türkiye'yiz" klibindeki şarkıyı sanatçı Şükriye Tutkun seslendiriyor.
Çeşitli anlardan görüntülerin yer aldığı klipte Türkiye'nin milli değerleri, birlik ve beraberliği vurgulanıyor.
Mega projeler tek klipte
Ulaşımdan savunmaya, eğitimden enerjiye, sağlıktan insani yardıma çeşitli alanlarda gerçekleştirilen atılımlara dikkat çekiliyor.
Türkiye'nin Bayraktar Kızılelma, TCG Anadolu, Hürjet, TOGG gibi mega projelerinin görüntülerini de klipte görmek mümkün.