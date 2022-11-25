Türkiye'nin DEAŞ'a karşı sahada mücadele eden tek NATO müttefiki olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır içerisinde ve dışında terörle mücadelenin devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni'ne katıldı.

Teröre karşı net mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu alandaki mücadelesinin sınır içinde ve dışında süreceğini söyledi.

"Tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez"

Terör örgütlerine destek verenlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Proje ürünü örgüt DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kimse ders veremez

"Sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha göstermemizi beklemesinler"

Türkiye'nin bölgesinde küresel bir aktör konumuna geldiğini de sözlerine ekleyen Erdoğan, "Özellikle kendilerine yönelik en küçük saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez." ifadelerini kullandı.

"Terörle mücadelemiz sınır içinde ve dışında devam edecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Terörün her türlüsüne karşı verdiğimiz mücadele sınır içinde ve sınır dışında sürecek. Proje ürünü örgüt DEAŞ'a karşı sahada göğüs göğüse çarpışan tek NATO müttefiki olarak bu konuda bize kimse ders veremez. Özellikle kendilerine yönelik en küçük saldırı olduğunda on binlerce kilometre öteden gelip ortalığı yıkanlar, sınırımızın hemen dibindeki teröristlere müsamaha göstermemizi bizden bekleyemez. Türkiye son yıllarda gerçekleştirdiği atılımlarla bölgesinde önemli bir küresel aktör konumuna gelmiştir. Rakamlara baktığımızda, 2002'de sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayının 750'yi geçtiğini görüyoruz."



