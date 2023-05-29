Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam Biden ile görüşecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Cumhurbaşkanımız bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerini geride bıraktı.

Dünyaya demokrasi dersi veren ve rekor katılımla sandığa giden vatandaşlar, tercihini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden seçildi ve rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası kutlamalar hem yurt içinden hem de yurt dışında devam ediyor.

Erdoğan'ın galibiyetini kutlayan liderlerden olan ABD Başkanı Biden ile ise bu akşam bir görüşme gerçekleştirilecek.

Erdoğan - Biden görüşmesi bu akşam

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam Biden ile görüşeceğini söyledi.

Kalın, "Cumhurbaşkanımız bu akşam ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek." ifadelerini kullandı.

Seçim tebriği

Biden, sosyal medya hesabından paylaştığı tebrik mesajında şunları yazdı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçilmesinden dolayı tebrik ederiz. NATO Müttefikleri olarak ikili meselelerde ve paylaşılan küresel zorluklarda birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyorum."