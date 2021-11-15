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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti

    Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle buluşan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale türküsünü söyledi
    • AA
    • 15.11.2021 - 00:03
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Troya Müzesi'nde düzenlenen Ezineli Yahya Çavuş Belgeseli'nin galasında gençlerle bir araya geldi.

    "TROYA ANADOLU'DUR"

    Erdoğan, Türkiye'ye kazandırdıkları en güzel ve en anlamlı kültür sanat eserlerinden biri olan Troya Müzesi'nin açılışını yapmanın kendisine nasip olduğunu söyledi.

    Müzeyi gezen ziyaretçilerin, kendilerini 7 başlık altında sergilenen bir hikayenin içinde bulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Öncelikle belirtmek isterim Troya Anadolu'dur. Troya, Anadolu'da yaşamış tüm halklar gibi bizi de temsil eden bir geçmişin sembolüdür" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti VİDEO

    ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ SÖYLEDİ

    Buradaki konuşmasında, gözleri yaşlı bir şekilde belgeseli izlediğini söyleyen Erdoğan, filmde emeği geçenleri selamladı.

    Programda gençlik korosunun Çanakkale Türküsü'nü seslendirdiği sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

    O anlar ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale türküsüne eşlik etti #1

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