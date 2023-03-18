Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü programında konuştu Erdoğan, "Türkiye, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahip" dedi. Birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Felaketin üstesinden dayanışmayla gelebiliriz. Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kutlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'ndaki Şehitler Abidesi'nde düzenlenen törene katıldı.

"Türkiye, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahip"

Burada konuşan Erdoğan, Türkiye'nin, devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

"Felaketin üstesinden yine dayanışmayla gelebiliriz"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı yıkımlara işaret eden Erdoğan, "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak, asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla, kardeşlikle gelebiliriz." ifadesini kullandı.

"Toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında birlik ve beraberlik konusunda mesajlar verdi:

Canları ve kanları pahasına tüm dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' dedirten o büyük kahramanları rahmetle yad ediyorum. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklali ve istikbali uğruna toprağa düşen tüm yiğitlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Merhum Mehmet Akif'in o samimi duasıyla şehitlerimizi selamlıyorum:



Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde,

Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler.

Hakk’ın bu velî kulları taş türbeye girmez;

Gufrâna bürünmüş, yalnız Fâtiha bekler.

"Küllerinden yeniden doğduğu dönüm noktası"

Rabbim, şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal, Çanakkale'yi, bugünümüzü kurtaran, maziye kahramanlığını ve büyüklüğünü iade eden bu toprakları bize ebedi vatan yapan zafer olarak tarif ediyor.



Gerçekten de Çanakkale, tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı, tıpkı bir Anka kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır.



Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen, dönemin en modern ordularını dize getiren milletimiz, Çanakkale'de yazdığı destanla İstiklal Harbimizi zafere ulaştıracak inancı, iradeyi ve direniş ruhunu da kuşanmıştır. Bu yönüyle Çanakkale, Kurtuluş Savaşımızın adeta provası, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş müjdesidir.

"Daima gururla hatırlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'yi milletin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu ve kutlu mücadelelerden biri olarak gördüğünü söyledi.

Erdoğan, üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, 108 sene önce burada yazılan büyük destanı daima gururla hatırladıklarını belirtti.

"Bizlere mücadele azmi veriyor"

Erdoğan ayrıca, "Çanakkale, bizim için sadece iftihar vesilesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır." diye konuştu.

"Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var"

Konuşmasında Erdoğan, şöyle devam etti:

85 milyonun tamamının Çanakkale'de koyun koyuna yatan şehitlerimizden, ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum.



Özellikle deprem ve sel felaketleriyle yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz.



Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu, bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz şehirlerde insanlarımızın metanetini, sabrını, vakarını ve hayata yeniden tutunma iradesini gördükçe biz de cesaret kazanıyoruz.



En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden, inşallah gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Hiçbir insanımızı, umutlarını bize bağlamış hiçbir vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız.

"Sürekli karamsarlık aşılayanlara fırsat vermeyelim"