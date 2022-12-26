Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Çaycuma 1 sahasında denizin 3 bin 23 metre altında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfettiğini duyurdu.

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığından kurtarılması için son dönemde atılan adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor.

Karadeniz'de keşfedilen gazın hizmete verilmesi için çalışmlar devam ederken bir müjde daha geldi.

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Çaycuma sondaj sahasında yeni bir doğalgaz keşjine imza atıldığını duyurdu.

Karadeniz'de 58 milyar metreküplük yeni keşif

Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Ekim günü Çaycuma 1 sahasında yeni sondajına başladı. Ekiplerimizin 7 gün 24 saat esasıyla yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde bugün yeni bir müjdeyi paylaşmanın gururunu yaşıyoruz.

Fatih sondaj gemimiz Çaycuma'da 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervini keşfetti. Açacağımız yeni tespit kuyularıyla bu rakamın yukarı yönlü revize edilmesini bekliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çaycuma'da 58 milyar metreküplük rezerv keşfettik VİDEO

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"Her oyunu sabır ve dirayetle bozduk"



"Enerjide dışa bağımlılığımızın azalması için yerli kaynaklarımızın kullanımını temel hedeflerimizden biri olarak belirledik. Yerli ve yenilelenebilir kaynaklara yaptığımız devasa yatırımlardan, ülke içi dağıtım şebekelerin genişletilmesine kadar kritik projelerle hedefimize adım adım ilerledik.

Petrol ve doğalgaz aramalarına başladğımızda nice şantaj, yıldırma çabası, ambargo, içeriden ve dışarıdan gizli açık tehdide maruz kaldık. Ama mücadeleden vazgeçmedik, geri adım atmadık. Bizi geriletmek için oynanan her oyunu sabır ve dirayetle bozduk.

Türkiye'yi kendi gemi, insan kaynağı, ekipmanlarıyla kimseden izin almadan bu işleri tek başına yürütecek imkana kavuşturduk. Bu kararlı ve dik duruşlu çabalarımızın karşılığını 320 milyar metreküplük ilk keşfimizle aldık. Yeni keşiflerle birlikte bu sahadaki rezervimiz 540 milyar metreküpe ulaştı.





"Yok deyip, betonu atıyorlardı"



Yerli doğalgazımızı 2023'te milletimize sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bir zamanlar karada buluyorlardı ondan sonra burada bir şey yok deyip, betonu atıyorlardı.

Çaycuma bölgesine komşu jeolojik sahalardaki benzer keşiflere de kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni sondajlara başlayacağız.

"710 milyar metreküpe ulaştı"



Bir diğer müjdeli haberimiz; dünyanın alanında en yetkin ve güvenilir rezerv değerlendirme şirketi sahada açtığımız 13 kuyunun 3 boyutlu mod ellemelerini çıkarttı.

Detaylı analiz neticesinde daha önce ilan ettiğimiz 540 milyar metreküp rezervimiz 653 milyar metreküp olarak rezerve edildi. Böylece 170 milyar metreküp artarak toplamda 710 milyar metreküpe ulaştı."