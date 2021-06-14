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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Cemil Meriç'i vefatının 34'üncü yıl dönümünde andı.
    • DHA
    • 14.06.2021 - 01:49
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç'i andı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yazar Cemil Meriç'in vefatının 34'üncü yıl dönümü nedeniyle Twitter hesabından mesaj yayınladı.

    "KIYMETLİ MÜTEFEKKİR"

    Erdoğan, yayımladığı mesajında "Telif ettiği eserler ve tercümeleriyle edebiyatımızda, ilim ve düşünce dünyamızda mümtaz bir yer edinen kıymetli mütefekkir Cemil Meriç'i vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum" dedi.

     


    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cemil Meriç i andı #1

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