Cumhurbaşkanı Erdoğan Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybeden vatandaşları andı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybeden vatandaşları anarak "İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümü" dedi.

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Karadeniz’e inme politikası gereği Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı ele geçirmek istemesi üzerine 1556’dan itibaren Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı başladı ve 308 yıl sürdü.

Ruslar, ilk olarak Doğu Çerkesya’da Kabardey, ardından Dağıstan, Çeçenistan ve nihayetinde Batı Çerkesya’da Karadeniz kıyılarına doğru askeri harekatlara girişti.

Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içerisinde sürgün edildi.

Açlık, yoldaki şartlar, salgın hastalıklar gibi nedenlerden dolayı yaklaşık 500 bin Çerkes hayatını kaybetti.

Sürgüne uğrayanlar Anapa, Novorossiysk, Gelincik, Soçi, Adler gibi Karadeniz limanlarından gemilere bindirilerek Osmanlı Devleti’ne gönderildi.

Farklı kentlere yerleştirildiler

Çerkeslerin birçoğu Anadolu’da Ordu, Samsun, Tokat, Amasya, Sinop, Yozgat, Düzce, Adapazarı, Kocaeli’ye yerleştirildi.

Çerkeslerin bir kısmı da Suriye ve Filistin başta olmak üzere Orta Doğu’da yaşamaya başladı. Sürgüne maruz kalan Çerkezler zamanla yerli halka karıştı.

Osmanlı Devleti’ne gönderilemeyen Çerkesler ise Orta Laba ve Orta Kuban nehirleri bölgesindeki Rus Kazak köylerine iskan edildi.

Erdoğan vatandaşları andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya’dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum."