Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

TÜRKİYE - CEZAİR İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

Tunus'taki gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme, Türkiye-Cezayir dostluğunun bir uzantısı olarak değerlendirildi.