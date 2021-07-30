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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- AA
- 30.07.2021 - 15:04
- Güncelleme : 30.07.2021 - 15:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.
TÜRKİYE - CEZAİR İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR
Tunus'taki gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme, Türkiye-Cezayir dostluğunun bir uzantısı olarak değerlendirildi.