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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • AA
    • 30.07.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 15:33
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, 2 ülke ilişkileri ve Tunus'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

    TÜRKİYE - CEZAİR İLİŞKİLERİ DEVAM EDİYOR

    Tunus'taki gelişmeler, bölgesel gelişmeler ve iki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşme, Türkiye-Cezayir dostluğunun bir uzantısı olarak değerlendirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile telefonda görüştü #1

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