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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü
- AA
- 12.05.2021 - 15:59
- Güncelleme : 12.05.2021 - 16:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
FİLİSTİN DAVASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.
BAYRAM TEBRİĞİ YAPILDI
Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.