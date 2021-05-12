Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayirli mevkidaşı ile görüştü

Cezayirli mevkidaşı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin meselesi hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Cezayir ilişkileri ile İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.

FİLİSTİN DAVASINDA İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarındaki saldırıları karşısında uluslararası toplumun güçlü ve caydırıcı bir tepki vermesi için tüm platformlarda girişimlerine devam ettiklerini belirterek, Türkiye ile Cezayir arasında her alanda güçlenen iş birliğinin Filistin davasının savunulmasında da artarak süreceğine inandığını ifade etti.

BAYRAM TEBRİĞİ YAPILDI

Erdoğan ve Tebbun, görüşmede, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.