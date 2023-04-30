Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgelerindeki son durumu ele aldı Sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremleri ele alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgelerde yürütülen çalışmaları ve son durumu paylaştı.

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Türkiye, 6 Şubat tarihinde en karanlık günlerinden birine uyandı.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaket, 11 ili yerle bir etti.

Deprem bölgelerinde on binlerce vatandaşımız can verirken, çalışmalar da aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından deprem ile ilgili bir dizi paylaşımda bulundu.

"Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları bu hafta bitiyoruz"

Erdoğan, deprem bölgelerinde sürdürülen çalışmaları da ele alarak, şu ifadeleri aktardı;

Depremzede kardeşlerim;



Bizim aklımız, gönlümüz hep sizlerle. Sizi asla unutmuyor, yaralarınızı bir an önce sarmak için çalışıyoruz.



3,5 milyon insanımızı geçici barınma merkezlerinde, kamu tesislerinde ve yurtlarda misafir ediyoruz.



350 ayrı noktada toplam 806 bin çadırın ve 85 bin 500 konteynerin kurulumunu yaptık, her geçen gün bölgeye yeni barınma alanları kurmayı sürdürüyoruz.



Hatay hariç tüm illerimizdeki enkazı kaldırdık, inşallah Hatay'daki yıkık ve acil yıkılacak binaları da bu hafta bitiriyoruz.

"Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz"

Şimdiye kadar hane desteği, taşınma ve kira yardımı ile vefat edenlerin yakınlarına 30 milyar lira ödeme yaptık.



2 milyon 400 bin insanımıza psikososyal destek hizmeti sağladık.



Her gün 4 milyon insanımıza 3 öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz.



İnşa süreci başlayan konut sayısında 125 bine, bilfiil temeli atılan konut sayısında 58 bin 630’a ulaştık.



Son olarak dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kardeşimle deprem konutlarımızın temelini attık.



Deprem bölgesinde inşa edeceğimiz toplam 650 bin yeni yuvanın ilk 319 binini bir sene içerisinde inşallah sizlere teslim edeceğiz.

"Bize güvenin"