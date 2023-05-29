Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin vurduğu 11 ilde oyunu artırdı Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Adana, Kilis, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da oylarını birinci tura göre 2-4 puan yükseltti.

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Türkiye tarihinin en önemli seçimi geride kaldı.

Milyonlar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandığa giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi.

Rekor bir katılımın olduğu seçimde, heyecanlı bekleyişin ardından yurt genelinde kutlamalar yapıldı.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan dün akşam 17'nci zaferini ilan etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 12 kez kazanan Erdoğan, girdiği her seçimden milletinin teveccühünü aldı.

Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 yıl daha Türkiye'nin hayallerini gerçekleştirmek üzere görevinin başında olacak.

Seçimin ardından gözler il il oy dağılımına çevrilirken, ilk turda muhalif seçmenlerin hakaretler savurduğu deprem bölgesindeki sonuçlar öne çıktı.

Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlar, bir kez daha kararlılıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdi.

Depremzedeler bir kez daha Erdoğan dedi

Öyle ki Erdoğan, ikinci turda 11 ilde oylarını artırdı.

En yüksek oyu yüzde 75, 77 ile depremin merkezi Kahramanmaraş'tan alırken diğer 10 ilde ise oy oranını yaklaşık 2-4 puan yükseltti.

Bir dikkat çeken ayrıntı ise Hatay'dan oldu. İlk turda az bir oy farklı ile sandıklardan Kılıçdaroğlu'nun ismi çıkarken, ikinci turda ise Erdoğan yüzde 50,13 oy oranı ile muhalefet liderinin önüne geçti.

İşte depremin vurduğu 11 ilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk tur ve ikinci tur oy oranları:

Adana

1. tur: Yüzde 43,93

2. tur: Yüzde 45,96

Kahramanmaraş

1. tur: Yüzde 71,88

2. tur: Yüzde 75,77

Adıyaman

1. tur: Yüzde 66,2

2. tur: Yüzde 68,84

Malatya

1. tur: Yüzde 69,39

2. tur: Yüzde 71,96

Elazığ

1. tur: Yüzde 67,17

2. tur: Yüzde 70,27

Osmaniye

1. tur: Yüzde 62,31

2. tur: Yüzde 66,2

Hatay

1. tur: Yüzde 48,03

2. tur: Yüzde 50,14

Kilis

1. tur: Yüzde 65,55

2. tur: Yüzde 69,99

Gaziantep

1. tur: Yüzde 59,76

2. tur: Yüzde 62,72

Şanlıurfa

1. tur: Yüzde 62

2. tur: Yüzde 64,86

Diyarbakır

1. tur: Yüzde 24,48

2. tur: Yüzde 28, 39