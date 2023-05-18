Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremzedelere hakaret ederek siyaset yapılmaz Seçimden beklediğini alamayan CHP'li belediye ve STK'ların depremzedelere karşı ahlaksız tutumunu eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bedava ev vaadini hatırlatttı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da şoförlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Erdoğan gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, CHP'li belediye ve STK'ların seçimden sonra kendilerine az oy çıkan deprem bölgesindeki seçmene hakaretlerine ve depremzedeleri kaldıkları yerlerden çıkartmasına değindi.

Erdoğan, hakaretle siyaset olmayacağını belirterek önümüzdeki günlerde bölgeyi ziyaret edeceğini belirtti.

"Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz"

Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun depremzedelere bedava ev vaadini hatırlatan Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

"Depremzede vatandaşlarıma hakaret ederek siyaset olmaz. Bu cumartesi pazar ve haftaya salı 6 deprem ilini ziyaret edeceğim. Bunların yaptıklarını gördünüz. İnsanlık dışı kampanyaları saymıyorum bile.

"Daha düne kadar depremzedelere bedava ev vaat ediyorlardı"

CHP’li belediyeler yardımları kesmekle kaldıkları yerden onları çıkartmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyor. Bu ne vicdansızlıktır. Daha düne kadar depremzedelere bedava ev vaat ediyorlardı şimdi kapı dışarı ediyorlar.

Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttılar. Yakalanınca da işi başka tarafa çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Seçim sonucu tersi çıksa neler yaparlardı, düşünmek istemiyorum.