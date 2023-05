ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimi öncesi partisinin Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüştü.

Basına kapalı yapılan toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere yapılan hakaretleri sert bir dille eleştirdi.

Açık ara fark yemenin CHP'nin dengesini bozduğunu söyleyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Koalisyon ittifakının depremzedeler örneğinde olduğu gibi kendilerine destek vermeyenlere saldırılarını herkes görüyor. CHP'li belediyeler yardımları kesmekten, otellerde depremzedeleri kapı dışarı etmeye kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar.



Biz sosyal medya mecralarını çoğu zaman bataklık olarak gördük. Biz koalisyon masasının terör örgütleriyle onlara sırtını dayayan yapılarla iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş.



Milletin terör saldırıları ve deprem sarsıntıları sebebiyle yaşadığı acıyı siyasetine meze yapmak isteyenlere meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Millet İttifakı'nın kendi içindeki tartışmalar ülkemizin ve milletimizin gündemiyle uzaktan ve yakından ilgili değildir.



Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktan ibarettir. Allah'ın izniyle 28 Mayıs seçimlerini suhuletle tamamlayarak ülkece önümüze bakacağız. Bu seçimlerin en önemli sonuçlarından biri de muhalefet cenahında yaşanacak büyük değişim olacaktır.



CHP seçime beraber gittikleri ortakları üzerinden Türk siyasi tarihinin en büyük yankesiciliğin veya onların ifadesiyle tarihin en büyük hortumlamasına maruz kalmıştır. Her zaman söylediğimiz gibi Türkiye'nin en büyük problemi, vizyoner, programcı, projeci, hayırda yarışmayı esas alan muhalefete sahip olmamasıdır. Ülkemizde her şeyi değiştirdik ancak muhalefeti maalesef değiştiremedik. Bu seçimin inşallah yıllardır beklediğimiz bu değişime de vesile olacağına inanıyorum.