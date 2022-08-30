Cumhurbaşkanı Erdoğan 100'üncü yıl dönümü konuşmasında, 'Bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla, başkanlığındaki devlet erkanı ile Anıtkabir'i ziyaret ediyor.

Günün anlam ve önemi dolayısıyla Devlet Mezarlığı'na giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına seslendi.

Dahili ve harici bedhahların Türkiye'nin güçlenişine engel olamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geri kalan konuşmasında şu ifadelere yer verdi;

"Milletimizle birlikte, 100'üncü yıl dönümü coşkusunu yaşıyoruz"

"İstiklal harbimizin Başkomutanı, Cumhuriyetimizin valisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları milli mücadelemizin kahramaları, ülkeye hizmetleriyle gönüllere yer edinmiş değerli devlet yöneticileri;

Bugün milletimizle birikte Büyük Taaruz'un ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünün coşkusunu yaşıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Mezarlığı'ndaki törende konuştu VİDEO



"Huzurunuzda bulunmaktan bahtiyarlık duyuyorum"

Bu tarihi günde bizlere emanetiniz olan kıymetli, aile efradınızla birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum.

Ülkemizin bütünlüğü milletimizi birliği uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

"Ülkeyi, 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumumuzu hayata geçirmekte kararlıyız"

Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde, bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme mücadelemizi aralıksız sürüyoruz.

Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi, birilik beraberlik ve kardeşlik içinde 2023'e ulaştırmakta 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız.

Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun." ifadelerini kullandı.