Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devlet kurumlarını emrivaki ziyaretlerini eleştiren Erdoğan, CHP liderini devlet kurumlarını yozlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da ASKON Genel Kurulu'nda gündemi değerlendirdi.

Erdoğan'ın gündeminde ekonomi kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Milli Eğitim Bakanlığı'na ziyaret girişimi de vardı.

"ARTIK RASTGELE GİDEMEYECEKSİN"

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'Nun devlet kurumlarını yozlaştırmaya çalışmakla suçladı.

Erdoğan,"Önce Merkez Bankası'na randevu istedi gitti çıktıktan sonra yalan yanlış birçok şeyleri anlattı. Dürüst değil. TÜİK'ten randevu istedi randevu vermediler. Emrivaki ile gittiği için kapıda kalıyor. Son örneğini Milli Eğitim Bakanlığı'nda yaşadık. Bay Kemal devletin kurumlarını yozlaştırmak asla mümkün değildir. Bundan sonra devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin. Bitti artık." dedi.

Erdoğan: Devletin kurumlarına böyle rastgele gidemeyeceksin VİDEO