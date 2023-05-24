Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diktatör ikinci tura kalmaz, ilk turda işi bitirir Erdoğan, kendisine yöneltilen ithamlara, 14 Mayıs'ta oluşan tabloyla yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "Diktatör, işini birinci turda bitirir. Hem de yüzde 90'larla bitirir" dedi.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs seçimi öncesi Ankara'daki temaslarına devam etti.

Erdoğan, Keçiören'de "STK ve Muhtarlar Buluşması" programına katılarak burada bir konuşma yaptı.

Diktatörlük suçlamalarına tepki gösteren Erdoğan, ikinci tura kalan 14 Mayıs seçimini örnek gösterdi.

"Diktatör ilk turda yüzde 90'larla işi bitirir"

Bu tür söylemleri çürüttüklerini belirten Erdoğan, bir diktatörün ikinci tura kalmasının imkansız olduğunu, ilk turda "işi bitireceğini" söyledi:

Bütün bunlar ne dediler? Türkiye'ye atılan diktatörlük iftiralarıyla yol yürümek istediler. Kendi ülkelerinde seçmenin yarısını dahi sandığa götüremeyenler tarafından yürütülen karalama kampanyalarında Türkiye neredeyse yüzde 90 olarak oyunu kullandı.



Bizlerle ilgili uluslararası basında yapılan sinsi, psikolojik harekatlar vardı. Muhalefetin meydan meydan tekrarladığı yalanlar ve bühtanlar vardı. Zaten Bay Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok ki... Akşam yalan sabah yalan... Ve bir de CHP Genel Başkanı ve şürekasının körüklediği korku siyaseti var.



İşte 14 Mayıs gecesi sandıkta tecelli eden iradeyle tüm bunları çöpe attık. Diktatörlük söylemlerinin tamamen safsatadan ibaret olduğunu gösterdik. Düşünün, diktatör ikinci tura kalır mı ya? Diktatör, işini birinci turda bitirir. Hem de yüzde 90'larla bitirir.

"Milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz"

"Dünyada bunun örnekleri çok." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz diktatörlüğe değil, milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz." ifadesini kullandı.

"Dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini dünyaya gösterdik"

Erdoğan, konuşmasının devamında şunları söyledi:

Bizim durumumuz bu. Milletimize dergi kapaklarından ayar verilemeyeceğini tüm dünyaya gösterdik. Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını gösterdik. Yalan, iftira ve korku siyaseti ile seçim kazanılamayacağını gösterdik.