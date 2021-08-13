Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde konuştu.

Şiddetli yağışlarla birlikte Doğu Karadeniz'de görülen sel felaketi, bu kez Kastamonu ve çevresinde yaşandı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar oldu. İlçedeki felaket, büyük yıkıma yol açtı.

ABD, KANADA, ALMANYA...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkurt ilçesine giderek burada halka hitap etti.

Erdoğan, son dönemde yaşanan sel felaketlerinin sadece Türkiye'de değil, ABD, Kanada, Almanya ve Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal felaketler sadece ülkemizde olmuyor VİDEO

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"BİR SÜREDİR FELAKETLERLE BOĞUŞUYORUZ"

Temennilerinin bu felaketleri en az hasarla atlatmak olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Dünyanın pek çok yeri gibi ülkemiz de bir süredir tabii felaketlerle boğuşmaktadır.

"BİRÇOK ÜLKE BÖYLE"

Bu sadece ülkemizde olmuyor. Amerika'sı da böyle, Kanada'sı da böyle. Almanya'sı, Avrupa'nın birçok ülkesi böyle.

Hep bu tür felaketlerle şu anda boğuşuyorlar. Bir felakettir gidiyoruz. Temennimiz o ki, bunlarla boğuşurken en az hasarla bu felaketleri atlatalım.

"İLERİ GERİ KONUŞUYORLAR"

Felaketler ülkelerin ve milletlerin birlik, paylaşma hasletlerinin öne çıktığı dönemlerdir. Bu işin siyaseti olmaz. Ama bakıyorum ki bazı kanallarda siyasetle uzaktan yakından alakası olmayan tipler çıkıyor. İleri geri konuşuyorlar. Bu konuda bir gramlık iş üretememiş olanlar ileri geri konuşuyorlar.

"İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Biz işimize bakacağız. Onların bu şekilde yaklaşımı bizi üzmez. Bizi üzen nedir biliyor musunuz? Böyle bir zamanda bir olmamız lazım. Ama onlar hala gelip de Erdoğan'a nasıl vurayım da ona yara vurayım. Yara veremezsiniz."



