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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Cumhur İttifakı parlamentoda üstünlük kazanırken, adaylardan birinin 50+1 oy oranına sahip olamadığı için seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.

Seçime 2 gün kala heyecan dorukta..

Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi..

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı canlı yayında gündemi değerlendirdi.

A Haber ve ATV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderlerinin kendisini arayıp 28 Mayıs akşamı yapılacak törene katılmak istediklerini söylediklerini belirtti.

Muhalefetin pazar günü yapılacak seçimler sonrası hesaplarının tutmayacağını vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin.



Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur.