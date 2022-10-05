Türkiye'de Merkez Bankası'nın peş peşe faiz indirimlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, eleştirenlere dünyadaki ekonomistlerin analizleriyle cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda parti üyelerinin ve kameraların karşısına geçti.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Türkiye olmak üzere dünya ülkelerinin enflasyonla mücadeledeki yaklaşımlarına değindi.

Özellikle ABD ve Avrupa'da enflasyonla mücadelede art arda faiz yükseltme kararlarının aksine; Türkiye'deki faiz indirimlerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, duruma dünyadaki ekonomistlerden örnek verdi.

"Sadece faiz yükseltmeyle sorun çözülemeyeceğini...."

Birçok ekonomistin faiz konusunda Türkiye ile artık aynı düşündüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uluslararası kuruluşlar art arda bizim uyguladığımız ekonomi programını teyit eden, sadece faiz yükseltmeyle sorunları çözme üzerine kurulu sistemi eleştiren açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki ekonomistler faizde bizimle aynı düşünmeye başladı VİDEO







"Bizimle aynı çizgiye geldiler"

Dünyanın önde gelen iktisatçılarıyla ülkemizde tek tük de çıksa vicdan ve izan sahibi ekonomistler de aynı çizgiye geldiler.

"Öncü olduğumuz için memnunuz"

Türkiye'yi diğer pek çok başlık gibi bu konuda da dünyada öncü bir konuma getirmekten memnun oluyoruz. Hep dediğimiz gibi durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

BM'den merkez bankalarına faiz uyarısı: Kumar oynuyorsunuz HABERİ

IMF’den Fed’e faizi artırmayın çağrısı HABERİ