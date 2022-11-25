Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütünün şehit ettiği kadınlar için tepki göstermeyenlere sert sözler söyledi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, “Dünyanın başka bir yerinde terör örgütü öğretmenleri ve çocukları böylesine alçakça katletmiş olsa günlerce, haftalarca, aylarca gündem olur tepkilerin ardı arkası kesilmezdi. Söz konusu Türkiye olunca timsah gözyaşları kabilindeki kınama mesajları dışında ne siyasetçilerden, ne sivil toplum kuruluşlarından ne de medyadan kayda değer bir ses çıkmıyor. Dünyadaki insan hakları örgütleri nerede? Bunların hiçbirini Diyarbakır annelerinin yanında gördünüz mü? Terör örgütleri olduğu zaman Kandil'e kadar çıkan bu batının STK'ları maalesef Türkiye'de Diyarbakır annelerini ziyaret etme özelliğini göstermemiştir. Dost ve kardeşlerimizin samimi üzüntülerini hariç tutuyorum.

"Örgütün parlamentodaki uzantılarını görmezden gelemeyiz"

Kadının canına kast eden, genç kızlarımızı kandırıp dağlarda ölüme sürükleyen infaza her türlü insan hakkı ihlalinde bulunan terör örgütünü görmezden gelemeyiz. Bu örgütün, parlamentomuzdaki uzantılarını görmezden gelemeyiz. Onların demokrasi adına söyleyecekleri hiçbir söz kalmamıştır. Söyleyecekleri hiçbir cümle yoktur. Biz kimin kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Kadın ve çocuk katillerinin yakasına yapışmazsak bırakınız ülkeyi yönetme sorumluluğumuzu en temel insani vazifemizi yerine getirmiş olamayız. Parlamentoya öyle veya böyle girip, teröristlerle kol kola dağlarda konuşanlar bu milletin oylarının temsilcisi olamaz." diye konuştu.

